La plataforma por el Policlínico lamenta la negativa de la Junta a reabrir el hospital

La Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico asegura haber recibido con sorpresa las declaraciones de la nueva Consejera de Sanidad en su visita a Segovia, en la que ha manifestado: “Tenemos que cerrar este tema del Policlínico porque es un edificio que no es nuestro y que no vamos a reabrir”.

Desde esta plataforma consideran que utilizar como argumento estrella que “el edificio no es nuestro” es algo que puede considerarse una metedura de pata, ya que el tema de la propiedad del edificio es algo largamente trabajado y solucionado. Ese edificio es “Patrimonio del Estado sin cargas” y lo tutela el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está deseando que alguien se lo pida para poder dejar de tener la responsabilidad de su mantenimiento. Reconocen que el asunto no pueda solucionarse con una llamada de teléfono, pero casi: un simple escrito formal dirigido al Oficial Mayor del Ministerio daría paso a que la Junta de Castilla y León consiguiera la propiedad del inmueble.

Los miembros de esta plataforma que aboga por la reapertura del Policlínico también hacen referencia a Manuel Mitadiel, Gerente de Sacyl que acompañaba a la Consejera al que piden aclarar sus confusas manifestaciones cuando dijo “vamos a hablar de todo lo que sea necesario para otros dispositivos asistenciales”. ¿Se trata de dispositivos asistenciales sanitarios o de otro tipo? Porque cuando hablamos de dispositivos sanitarios hablamos de camas y otras diversas unidades hospitalarias que evidentemente faltan en Segovia. Si sugiere “dispositivos asistenciales” de otro tipo tiene que saber que el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia, recientemente aprobado, dice que el Policlínico sólo se puede dedicar a usos sanitarios y hospitalarios y, por otra parte, esos posibles dispositivos asistenciales ni siquiera serían competencia de su Consejería, y sobra que hable de ellos.

Critican sus afirmaciones cuando el Gerente asegura que este problema hay que verlo desde el punto de vista médico, no político, y que “le habían hecho ver” lo contraproducente de la reapertura. Probablemente los que se lo han hecho ver son las mismas personas que conformaban el equipo del anterior Consejero que, en un ejercicio de despotismo, no tuvo a bien recibir a la Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico en ocho años de mando. Esta Plataforma –formada por ciudadanos de a pie, no políticos– lleva quince años defendiendo este tema con actuaciones y documentos muy serios, y es ahora cuando estamos pidiendo apoyo a nuestros representantes en todos los partidos políticos, que tienen la obligación de defender los intereses de los segovianos en igualdad a los del resto de la Comunidad de Castilla y León, asegura esta plataforma en un escrito remitido a los medios de comunicación.

Los ciudadanos de la plataforma se ofrecen, en la reunión que van a solicitar a la consejera de sanidad, a mostrar la historia sanitaria del Policlínico y de las injusticias cometidas con esta provincia.

Por último aseguran que cada vez es más evidente que hay potentes intereses ocultos en torno a este edificio, porque de otro modo la Consejera, que como quien dice lleva dos días en el cargo, no se habría atrevido a descartar tan rápidamente y de manera tan tajante el trabajo de quince años de esta plataforma, el compromiso de su propia formación política y la evidencia de los agravios comparativos con otras provincias. Y todo ello esgrimiendo unos argumentos absolutamente peregrinos, concluyen.