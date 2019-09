Los monjes del Parral recuerdan la figura de su fundador San Jerónimo

Recordar la figura de San Jerónimo al cumplirse el décimo sexto centenario del tránsito de este santo, es el objetivo de la comunidad de Jerónimos del Monasterio del Parral con la muestra que organizan para rememorar la figura, la obra y vida del monje que dio nombre a su orden.

Cerca de cien esculturas, pinturas, ornamentos litúrgicos y piezas de orfebrería y documentos del propio Parral muestran tres etapas de la vida del santo como comenta Fray Andrés prior del monasterio del Parral. Tres etapas como monje, cardenal y eremita y que se encuentran instalada en la ante sacristía y sacristía en otro espacio denominando capilla de San Miguel en parte del claustro noroeste y en otro habitáculo que fue ocupado por la antigua biblioteca.

San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420 a los 80 años, que en la mayoría de las representaciones iconográficas aparece junto a un león. Una ocasión para visitar este tesoro patrimonial, recientemente restaurado y su colección. Un santo que pasó a la historia principalmente por la traducción de la biblia al latín tras su paso como eremita por el desierto “a su vuelta a Roma el Papa español San Dámaso le encarga, gracias a su conocimiento del latín, griego y hebrero, la traducción de la Biblia que estaba muy dispersa. Y de ahí su fama ya que realiza esta traducción. Lo que se conoce como “la vulgata”. Es la que se divulga y la iglesia la acoge como la escritura oficial y la hace suya” asegura fray Andrés.

La celebración se alargará hasta el mes de septiembre de 2020 y la exposición podrá ser visitada todos los sábados de octubre a las cinco y media de la tarde y en noviembre el sábado 2 y el jueves 7 de momento. Dentro de las actividades el día 28 se celebra una conferencia a las seis de la tarde sobre la vida y la obra de San Jerónimo. Y el domingo 29 se oficiará la eucaristía a las 12.00h también con visita. Y el lunes día 30 solemnidad de San Jerónimo se oficiará misa también a las 12.00 presidida por el obispo César Franco y la participación de los monjes del Paular del Valle de los Caídos y de la comunidad con la posterior visita a la exposición.

Fachada principal del Parral con el cartel de la muestra / Radio Segovia

En la actualidad solo seis monjes, los últimos en el mundo de esta congregación, todos ellos en Segovia atienden el monasterio que ofrece un servicio de hospedería. Estos jerónimos no se plantean con angustia el futuro de la orden y del patrimonio que atesoran “no nos planteamos ese tema, no sabemos lo que pasará. A cada momento se le dará su respuesta. Una de las cosas que más me gusto de los monjes cuando llegue aquí, que eran más y con edades más jóvenes, fue precisamente esa falta de angustia por el porvenir. Pues ya vendrá lo que sea no? A lo largo de estos años han venido personas y hemos pensado esta es la salvación del monasterio y luego te han salido rana…….. (Sonríe). Nos ponemos en manos de Dios y él actuará, no tenemos ese problema” concluye el prior.