Bacaicoa quiere mejorar los servicios de Mairaga

Jorge Bacaicoa ya ejerce como nuevo presidente de la Mancomunidad de Mairaga. El concejal socialista de Olite está dedicando estos primeros días a conocer la entidad, ya que hasta ahora no formaba parte de ella, así que sus principales objetivos pasan por "mejorar servicios tanto en residuos, donde veo que la gente está mal acostumbrada a dejar la basura donde no corresponde, como en suministro de agua, en las redes".

El nuevo presidente ha sido elegido con 14 votos a favor procedentes de Barásoain, Beire, Olite, Peralta, Ujué, Unzué y el Valle del Aragón, mientras que el resto (11) se han abstenido. En el caso de Tafalla, que siempre ha tenido la presidencia, alegando que el candidato no se había puesto en contacto con ellos. En este sentido, Jorge Bacaicoa señala que "he recorrido todos los pueblos del Valle del Aragón, de la Valdorba también me han ayudado mucho, he escuchado sus peticiones y no he prometido nada a nadie, sólo que trataré de cumplir con todos".

Bacaicoa quiere tener como vicepresidentes a un representante del Valle del Aragón y otro de la Valdorba.