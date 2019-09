Los empresarios de la cerámica reivindican una rebaja en el precio de la energía y mejoras en el transporte

La demanda de una rebaja del precio de la energía sigue siendo una de las principales reivindicaciones de las empresas de la Comunitat Valenciana presentes en este certamen. El presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, es optimista pero cauto. De momento las cifras del sector son buenas. En julio, las ventas han sido del 9%, un 2,2% más que el año pasado.

Nomdedeu augura un final de año positivo aunque no destacado. Insiste en que para mantener los números es necesario que la Generalitat les apoye. “Los planes han de salir de los despachos”, ha manifestado. Pide una rebaja de los costes: “Desearía que nuestro tercer factor de coste, muy importante para ser competitivo, y que depende mucho de la Administración, se reconsidere y que tengan en cuenta que de la industria se crea mucho trabajo, mucha estabilidad y mucha calidad de vida”.

Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer, y el president de la GVA, Ximo Puig, juntos en la Feria de la Cerámica de Bolonia / Cadena SER

En la misma línea, Fernando Roig, presidente de Pamesa, pide que se mejore también el transporte por carretera, que se llenen más los camiones, y sobre todo, la apuesta por las energías renovables: “Le he dicho al presidente que nosotros, por nuestra parte, está funcionando muy bien y por la parte que le toca a ellos pues no está funcionando nada bien, pero yo creo que se tiene que solucionar el tema energético o el tema de minas, que hay que favorecer más: el tema del Sol, el de las placas solares… No somos ricos en hidrocarburos pero sí que somos ricos en sol. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar mucho el sol para crear energía”. En ese sentido, Roig ha destacado la puesta en marcha por parte de Pamesa de una planta fotovoltaica en Onda.

Y el president Puig, anuncia en este sentido un encuentro con Red Eléctrica para evitar que la implantación de esas energías renovables tengan obstáculos. Puig tampoco comparte a la CEOE cuando no apuesta por la rebaja de los costes energéticos: “Pensamos que se debe rectificar, porque uno de los handicaps más grande que tiene el sector son los costes energéticos, y si hay una posibilidad de bajar los costes energéticos, sobre todo en el gas, y debe ser así, lo que no se puede es que finalmente acabe circulándose por el camino contrario. Por eso exigimos que haya un cambio de posición por parte la CEOE respecto a esta cuestión”.

La Feria de la Cerámica de Bolonia es una de las más importantes. La siguiente cita es en València, en Cevisama, a principios de febrero.