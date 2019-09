Alto voltaje en Mestalla

Y es que los partidos entre el Valencia y el Getafe estuvieron cargadísimos de tensión. Y no solo en el césped sino también en las ruedas de prensa de los entrenadores. De hecho, fueron probablemente esas ruedas de prensa con piques directos entre Marcelino y Bordalás las que incidieron en que los ánimos estuvieran más caldeados de lo normal también en el césped.

La temporada pasada Valencia y Getafe se enfrentaron en cuatro ocasiones, dos en liga y dos en copa, pero sin duda una de las cuatro fue especial y será recordada durante muchísimos años, quizá quede en los anales eternos de la historia del valencianismo. Fue ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en el que se llegaba al tiempo de descuento con empate a uno en el marcador y el Valencia necesitaba dos goles en esos minutos de añadido para darle la vuelta a la eliminatoria y clasificarse para las semifinales. Y lo consiguió.

Más allá de lo que suponía el resultado, porque seguro que ha habido muchas otras noches mágicas en Mestalla en las que lo que se conseguía era mucho más grande que meterse en unas semifinales de Copa del Rey (me refiero a clasificaciones para finales de Copa o sobre todo de Champions), lo ocurrido el 29 de enero de este año fue el éxtasis total. Fue una explosión de alegría como yo por lo menos no he vivido otra igual en Valencia. Pasar de la nada al todo con dos goles en tiempo récord. Y más aún teniendo entre gol y gol el Getafe una muy clara para echarlo todo al traste. "Tocó en Hugo Duro".

En lo deportivo, Celades hará algún cambio respecto a lo que puso en liza hace tres días, pero tampoco habrá rotaciones masivas. De hecho, la convocatoria vuelve a ser la misma que en los partidos anteriores. Siguen quedándose fuera por descarte Mangala, Manu Vallejo y Sobrino. Y la única novedad es la entrada de Thierry Correia en el lugar del lesionado Gayà. Gayà sufre una lesión muscular que le obligará a perderse los próximos cuatro partidos: Getafe, Athletic, Ajax y Alavés. Lo mismos que le faltan a Carlos Soler para volver. Así que Gayá y Soler, si no hay contratiempos, estarán disponibles después del parón del fin de semana del 12 y 13 de octubre. Además, en la enfermería sigue Piccini, al que le quedan varios meses todavía por delante.

El Getafe, por su parte, llega reforzado a este partido después de cuatro días que han cambiado su racha y le han permitido recuperar el ánimo. La primera alegría llegó la pasada semana con su triunfo frente al Trabzonspor turco (1-0), en su debut en la Liga Europa, y la segunda con su goleada frente al Mallorca (4-2), en su primer triunfo liguero del curso. Pese a la acumulación de partidos, José Bordalás ha repetido la convocatoria contra el Mallorca y desplaza a Valencia a los mismos dieciocho futbolistas, aunque podría hacer algún cambio en el once para refrescar al equipo.