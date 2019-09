Otro viaje en la montaña rusa

El Levante volvió a demostrar que es capaz de lo mejor y de lo peor, capaz de ofrecer su mejor versión y la contraria en un mismo partido. En esta ocasión la moneda no cayó de cara, salió cruz.

Una buena disposición táctica, un buen inicio de encuentro, un gol del eléctrico Hernani en el arranque, instalar el murmullo en la grada del Villamarín, que Rubi resople de forma reiterada en el área técnica porque su equipo es un manojo de nervios, no fueron síntomas suficientes para creer que el Levante podría terminar controlando el partido.

Para lo bueno y para lo malo este Levante juega al fútbol subido sobre el vagón de una montaña rusa. Simplemente hay que dejarse llevar y disfrutar de la experiencia durante los 90 minutos y su prolongación, porque siempre te reserva algo inesperado. No hay lugar para el aburrimiento y mucho menos para abandonar tu butaca antes del pitido final porque todo es posible en un pestañeo.

Un disparo de Gerard Moreno para el (2-2) y otro de Hernani para el (3-1) ante el Villarreal, un cabezazo de Vezo que saca Courtois para el (3-3) en Chamartín, un remate Inui de los que congelan la sangre para el (0-1).

Reconozco que uno se contagia de esa emoción y tienes momentos de euforia, levantas los brazos, piensas que el aire te acaricia las mejillas, instantes en los que flotas porque verificas que estás jugando la mejor media hora de la temporada, pero con un chasquido de dedos y un despiste se desata la tormenta perfecta.

Y da igual si juegas con tres centrales en el Bernabéu, con un trivote creativo ante el Éibar, con otro de mayor músculo ante el Betis, con dos delanteros frente al Villarreal o con un tridente de velocistas como Hernani, Sergio León y Morales.

Este equipo tiene un problema que no ha corregido desde la pasada temporada y es la facilidad con la que le generan ocasiones como consecuencia de pérdidas de balón en zonas de riesgo y que por regla general suele pillar desubicada a una línea defensiva frágil, insegura y que vive al límite de la esquizofrenia cuando tiene que correr hacia detrás.

Mientras no resuelva esa cuestión capital y repita un once fiable el Levante se llevará otro viaje, pero no por la montaña rusa, sino en el marcador como el que sufrió en Heliópolis.

- Ficha técnica:

Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho; Joaquín (Tello, m.78), Guardado, Sergio Canales; Loren (Lainez, m.72) y Borja Iglesias (Raúl, m.88).

Levante: Aitor Fernández; Coke, Duarte, Postigo, Toño García; Radoja, Vukcevic (Melero, m.46); Hernani (Roger, m.72), Campaña, Morales; y Sergio León (Borja Mayoral, m.63).

Goles: 0-1, M.06: Hernani. 1-1, M.49+: Loren. 2-1, M.48: Loren. 3-1, M.67: Borja Iglesias.

Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (Comité Navarro). Amonestó a los locales Loren (m.24) y William Carvalho (m.63) y a los visitantes Vukcevic (m.28) y Coke (m.57).