Órdenes de alejamiento eternas: ni constitucional ni legal

Ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico permiten prolongar eternamente las órdenes de alejamiento de los maltratadores machistas. Es el argumento en el que coinciden todas las fuentes jurídicas que hemos consultado, aunque algunos jueces sí apuntan que hace falta mejorar en la reeducación de los maltratadores. El debate lo ha abierto la Asociación de Mujeres Supervivientes Somos Más, tras conocer que el último agresor machista en Zaragoza atacó a su víctima, en Torrero, sólo cinco meses después de que terminase su prohibición de acercarse a ella.

Desde la Asociación de Mujeres Somos Más, recuerdan que las ganas de agredir de los maltratadores no "caducan". Sin embargo, los juristas lo tienen claro. Ángel Dolado, Justicia de Aragón, apunta que "constitucionalmente, no se puede plantear ninguna pena con caracter de permanencia en el tiempo" y "si se ha cumplido tanto la pena como la medida de seguridad, ahí lo que habría es un archivo de la ejecución y entiendo que ahí no hay nada que hacer".

Lo mismo opina la coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y jueces para la Democracia, Esther Erice, que afirma que "prolongar la condena es una especie de cadena perpetua, eso no es posible en nuestro ordenamiento [jurídico] y está legalmente prescrito" porque "hay una duración concreta de la pena".

Erice añade que "la orden de alejamiento o la tutela de una mujer concreta, aunque fuera eterna, puede agredir a otra; es que tampoco arreglamos el problema". De todas formas, esta experta en género de Juezas y jueces para la Democracia sí apunta por dónde podría mejorar el sistema: "Lo que sí podemos hacer es variar cómo se cumple esta pena", es decir, "no que ingrese solamente en prisión sino que durante ese tiempo se ha de intentar, porque además la Constitución así lo indica, una resocialización", y "la resocialización de un hombre violento es trabajar para que deje de serlo". Esther Erice apunta que la reeducación de los maltratadores varía mucho dependiendo de las comunidades autónomas.

A la delegada del gobierno en Aragón, le han preguntado hoy por este debate. Carmen Sánchez ha señalado que el tiempo durante el que permanecen activas las órdenes de protección o la prohibición de acercarse a las víctimas sólo lo pueden establecer los jueces, pero ha abierto la puerta a estudiar opciones. Así, "una vez que se cumple esa orden, ese plazo de tiempo que se da, se levanta esa orden de protección y mientras no haya un quebrantamiento de condena no se amplia ni se vuelve a estudiar; eso es así, habrá que darle una vuelta", ha dicho.

Casos inactivos y activos

Según datos del Ministerio del Interior, en Aragón hay más de 14.000 casos por violencia de género que están ya inactivos, es decir, que ya ha terminado el tiempo ordenado de protección a las víctimas. Una de ellas es la mujer agredida ayer en el barrio de Torrero, que, por cierto, ya ha recibido el alta hospitalaria.

Con fecha de hoy, ahora mismo hay 1.743 mujeres protegidas por el sistema Vio Gen en Aragón (1.332 en Zaragoza, 283 en Huesca y 128 en Teruel). De la mayoría de estas protecciones se encarga la Policía Nacional o la Guardia Civil, porque, a pesar de que se han firmado algunos convenios con ayuntamientos como el de Alcañiz o Utebo, el de Huesca es el único que está plenamente integrado en el sistema Vio Gen. El alcalde de Zaragoza anunció a finales de junio que la capital aragonesa también se intregaría en Vio Gen, pero, de momento, no se ha avanzado nada.