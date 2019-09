Pombo: "He renovado con el equipo de mi vida"

Después de unas negocaciones más complicadas de lo normal, finalmente el jugador Jorge Pombo y el Real Zaragoza seguirán vinculados hasta junio 2023. Una renovación, según el canterano, en "casa" y en el equipo que "ha sido tu vida tantos años". Con la firma estapada, Pombo aseguró que tiene la conciencia tranquila: "Ningún resquemor, porque si yo no quiero firmar, no firmo y si el Club no me quiere firmar no me pone la oferta encima de la mesa". Añadiendo que "no hay marcha atrás. Hago lo que quiero y lo que siento que era renovar".

La complicaciones en las negociaciones llevaron al zaragozano a vivir momentos difíciles: "Es innegable que todo afecta, siempre he estado mentalizado, pero al final por unas cosas o por otras te afecta, pero ya está zanajado, estoy renovado que es lo que quería y centrado al 100% en ayudar al equipo".

De momento, la ayuda del canterano está llegando desde el banquillo, una situación que no es del todo desconocida para él: "No es tan nueva porque el año pasado en el tramo final tampoco tuve muchas oportunidades de jugar de titular, pero si el entrenador lo decide así es lo bueno, lo que necesita en ese momento el equipo y voy a tratar de, en los minutos que tenga, salir a muerte para conseguir la victoria".

En un inicio de Liga prácticamente perfecto, Jorge Pombo reconoció que "me está gustando todo, la predisposición del equipo, la gente que no juega, la gente que juega, la unión que estamos haciendo y también con la afición".

Una afición a la que se rindió el canterano diciendo que "este año hay más de 28.000 abonados que son más que el año pasado y que el anterior donde casi subimos y está siendo una locura que debe seguir así y va a seguir así".

Por último, sobre el próximo rival, el Oviedo, dentro del vestuario no quieren caer relajaciones a pesar de tratarse del último clasificado: "Sabemos de sobra como es esta categoría, el último puede ganar al primero fácil, es una locura de liga y no vamos a ir para nada relajados. Nos da igual la posición y la situación en la que estén".