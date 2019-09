Las jubilaciones harían peligrar el funcionamiento de Herrera de la Mancha

Cada 24 de septiembre se celebra la patrona de instituciones penitenciarias: La Merced. No obstante, de un tiempo a esta parte, este día, más que una celebración, se ha convertido en un día de reivindicaciones. Reivindicaciones en forma de mayor número de efectivos y de medios.

Reivindicaciones como la de la cárcel de Herrera de la Mancha, situada en Manzanares (Ciudad Real), en donde "hay mucha gente que pasa de la edad de jubilación o que se puede acoger al derecho de segunda actividad (...) si todos ellos se acogieran a sus derechos tendríamos que cerrar la cárcel", así de tajante se ha mostrado María José Muñoz, representante de UGT en estas instalaciones, en declaraciones en Hoy por Hoy Valdepeñas.

De hecho, Muñoz ha acudido a las protestas realizadas en la capital de España. Unas protestas que realizan tras varios meses sin que el gobierno central moviera ficha. En este aspecto, esta representante sindical asegura que "incluso nos están ninguneando".

Asimismo, esta trabajadora de este penal ha denunciado que "ante la falta de efectivos no podemos garantizar la seguridad en estas instalaciones". Una falta de seguridad que se encontraría, también, en los cacheos a las visitas a esta cárcel "no se pueden hacer todos los controles a las visitas para garantizar la seguridad porque no contamos con gente para hacerlos".

Finalmente, en el capítulo agresiones, estas instalaciones penitenciarias no son en donde más se sufren, pero, esta falta de personal está provocando que "cada vez hay menos funcionarios, por lo que los que continúan tienen mayor estrés", tal y como ha confesado la propia Muñoz.