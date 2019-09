El 75% no se toca, es fuero canario, es nuestro REF

750000 plazas aéreas dejará la quiebra de Thomas Cook, un desastre para la conectividad de Canarias y no es el único.

El ministro de Fomento me volvió a dejar muy preocupado. Este miércoles pasado apuntó en el congreso de los diputados la posibilidad de vincular la renta al descuento al residente canario, lo que nos ha hecho pensar que lo quería es tocar a la baja el sistema y hasta poniendo por delante el número de vuelos realizados, como el mismo apuntó.

A José Luis Ábalos tenemos que recordarle los canarios, que la bonificación del 75% de los billetes aéreos es parte de nuestro fuero, es nuestro Ref (régimen económico y fiscal canario) y eso no se puede ni debe tocar, simplificando, que no se toca.

Se puede mejorar para que funcione y es su obligación hacerlo, pero lo que no se puede es vincularlo a la renta, simplemente porque es una compensación del estado a la lejanía y a la insularidad. Y eso no tiene nada que ver ni con si uno tiene más dinero o menos y ni siquiera con las veces que decidamos viajar, solo faltaba, las que queramos, como hacen los ciudadanos penínsulares con el tren o por carreteras absolutamente subvencionados y nadie se plantea nada de limitaciones. Nos debe acercar a la península y punto, ni más ni menos. No es una ayuda, es una compensación, es por tanto un derecho. Otra cosa sería que quisiera eliminar la bonificación a los asientos de primera clase. Eso sí sería una medida a tener en cuenta.

Dijo Ábalos, que había encargado un estudio de los precios a la Universidad Pompeu Fabra, ¿pero no se habían comprometido a realizarlo, tanto el gobierno anterior del PP como el actual del Psoe?, pues por lo visto no lo habían ni contratado. Por cierto teniendo aquí especialistas sobre economía del transporte de nivel internacional, cómo no lo hizo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, el gobierno de Canarias está tardando en realizar su propio estudio de precios y confrontarlo con otros, es decir hablar con Madrid con datos reales, no parece tan difícil. Eso lo tienen las propias compañía aéreas. El gobierno de Torres puede tener durante todo el tiempo alguna persona revisando los precios y tener información de primera mano. Tenemos que contrastar lo que dicen las partes. Encima cuando se apunta además que se compran billetes más baratos si se hace la compra desde fuera de Canarias, cosa que ya hemos apuntando aquí hace algún tiempo.

Lo mejor de la comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Fomento ha sido, que dejara claro, que tras la subida de la bonificación del 50% al 75%, hace más de un año, en Julio de 2018, los precios de los billetes han subido un 20% de media y hasta un 40% en muchos casos. Es decir que por fin el gobierno de España y otros reconocen lo que desde aquí hemos dicho desde el primer día y antes ya con el 50%, que las compañías se estaban aprovechando con la subida. Antes era un impresión y ahora según el ministerio los datos lo dejan claro.

Es una pena que se haya tardado tanto en corroborar la evidencia. Pero lo importante es que se pueden poner medidas de control, límites al precio máximo o activar como dice el ministro que se ha hecho, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, para que compruebe si se está produciendo algún tipo de acuerdo entre las compañías aéreas, contra la competencia, que perjudique a los ciudadanos de Canarias. Siendo además este un mercado prácticamente cautivo, en el sentido de que aquí salimos solo por avión.

Como repetimos siempre, claro que muchas veces se consiguen precios más baratos que antes en general y solo faltaba, pero la bajada no ha sido la que tocaba por porcentaje. Claro que alguna vez se consiguen billetes por 40 euros a la península, pero con mucha antelación. Es evidente que si uno tiene que viajar por necesidad laboral, familiar o de salud, que es lo importante, no puede conseguir billetes baratos o es casi imposible. Ni les cuento en Navidad, Semana Santa o verano.

El porcentaje de descuento a los canarios no se toca. Sin tocarlo se pueden hacer otras muchas cosas para que tenga un precio razonable y justo y que las compañías no se lleven el dinero calentito. Parece que el presidente del gobierno de Canarias se ha posicionado sin tibieza y dice que no se tocará, pues mejor.