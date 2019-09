Luis Casimiro: "Estoy expectante, me gusta mi equipo"

El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, compareció ante los medios el día previo al debut liguero en Manresa (miércoles, 20:00 horas). Valoró una pretemporada extraña, con resultados más negativos que positivos y sensaciones distintas a los números. "Esta mañana me analizaba y son ya 21 temporadas. Estoy expectante, súper ilusionado. Me gusta mi equipo", decía con la seguridad de creer en un nuevo proyecto.

El inicio del camino en una nueva campaña se sitúa en la pista del BAXI Manresa. Un rival al que mira con cuidado. Será un partido intenso y duro, reconoce el técnico. "Aquella es una cancha complicada siempre, con un gran ambiente. Estamos ante un entrenador que conoce bien la Liga y sus equipos juegan muy bien con el pase, tácticamente. Tenemos que estar sólidos en defensa, bien en el rebote y tomar decisiones en ataque".

"No todo el mundo llega al clímax de la preparación igual. Unos están más en forma y otros menos. Estos campeonatos acaban pasado factura", admitió sobre la dificultad añadida de tener internacionales en el Mundial. Los Toupane, Waczynski, Ejim y Thompson estuvieron poco tiempo disponibles. Y Jaime venía cogiendo sensaciones de la lesión, y aún no las ha encontrado, según él mismo reconoció.

La Liga Endesa llega con un apretadísimo calendario -sin parones hasta febrero- y, como insiste Casimiro, con "un nivel apasionante". Más igualada que nunca por el trasvase de jugadores NBA a la competición. "Nos pueden faltar cosas tácticamente, nos podemos equivocar, pero lo que no nos puede faltar es la mentalidad", avisó el entrenador cajista.

Contento con su plantilla

Todas las decisiones del club malagueño se toman "con el consenso de todos". Lo quiso recalcar Luis Casimiro, que está más que satisfecho con el grupo formado. Aunque no se olvida de la fatídica lesión de Dragan Milosavljevic. "La actitud es muy buena y cada vez parecemos más equipo. Nos hubiera gustado mantener el 50% del equipo, pasó la desgracia de Dragan y por tanto con los brazos abiertos para Toupane y que sea uno más. Si algo puedo decir es que me gusta el equipo que tenemos. Y me gusta su actitud", aseguró.

Sobre Jaime Fernández dirigió palabras de apoyo y repaldo a su rol. Tiene que ser importante. "Jaime tiene todo nuestro apoyo, le queremos, deseamos que las cosas le vayan bien. Cuando esté rodeado de mentalidad positiva lo hará bien y mañana va a jugar muy bien".

Ojos puestos en la puesta de corto del club de Los Guindos, con siete caras nuevas, aire fresco, físico mejorado y química en evolución. Comienza un camino largo, con Eurocup y Copa del Rey en casa de por medio.