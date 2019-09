Peritos cuestionan la prueba de ADN que señaló al presunto autor material del asesinato de Lucía Garrido

La acusación del caso Lucía Garrido tiene dos pilares básicos: la declaración de un testigo protegido que, supuestamente, conexiona a los cuatro imputados y una prueba de ADN que se obtiene de una llave encontrada en la Finca los Naranjos cuando se halló el cuerpo sin vida de Lucía en abril de 2008.

Pero este martes esa prueba, fundamental, ha sido puesta en cuestión. La Guardia Civil hizo dos análisis, uno primero en 2009 y otro siete años después. En el primero nada se encontró, en el segundo saltó la coincidencia que señala al presunto autor material del asesinato, sin embargo la duda ha volado este martes en la Sala cuando los agentes que intentaron extraer material ADN de la llave en 2009 han dicho que en esa llave no había nada, no había ADN y que, además, es inusual que sin rastro alguno de material biológico se guarde esa muestra, eso sí, ellos no eran los encargados de guardarla sino de analizarla. El Guardia Civil que efectuó el análisis en 2016 asegura que la prueba estaba conservada a 80 grados bajo cero y que el avance científico en siete años permitió obtener una muestra de donde antes no se había podido.Ante esta discrepancia sobre si las prueba había sido guardada y había algo en ella, la sorpresa ha sido de tal calibre que hasta el ministerio fiscal ha llegado a preguntarse si con esos mimbres podía mantener la acusación.

Hay que tener en cuenta que sin autor material del asesinato el caso Lucía Garrido se desmoronaría en gran parte.

En el banquillo hay que recordar que se sienta, además del presunto autor material del asesinato, dos guardias civiles y Manuel Alonso, la expareja de Lucía Garrido, por , presuntamente , organizar el crimen para , dicen las acusaciones, quitarse a una testigo incómoda que podía contar los presuntos negocios turbios entre Alonso y agentes del instituto armado.

Por lo demás la jornada ha dejado el testimonio de una de las amigas de la víctima que ha relatado como Lucía vivió un auténtico infierno, amedrentada por Manuel Alonso para que dejara la Finca Los Naranjos donde él tenía montado un centro de recogida de especies incautadas por el Seprona, temerosa de que algo le pudiera ocurrir. A esa amiga Lucía le llegó a decir:"Si me pasa algo buscad en la jaula de los leones y señaladle a él( refiriéndose a Manuel Alonso)".

También este martes han declarado los forenses que hicieron la autopsia a Lucía Garrido tras su muerte el 30 de abril de 2008. Han asegurado que la víctima murió por asfixia. Respiró agua de la piscina donde apareció su cuerpo y se ahogó. Probablemente, dicen los forenses, perdió el conocimiento tras la puñalada vital que su asesino le asestó en la vena yugular lo que la dejó, han dicho:"Sin capacidad de defensa y a merced de su agresor".

Este miércoles está previsto que se pueda escuchar el otro pilar de la acusaciones: la declaración del testigo protegido, después será el momento de las conclusiones y conoceremos si se mantienen las acusaciones , en qué términos y si, finalmente, la Fiscalía también imputa delito a la expareja de Lucía Garrido como avanzó al inicio del juicio.