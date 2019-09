Los hermanos Izquierdo no se bajan del podio y vencen en el Triatlón Valbuena

El X Triatlón de Valbuena de Duero cerraba en la jornada sabatina la temporada da triatlón de Castilla y León y lo hacía dejando un gran sabor de boca al centenar de participantes que se dieron cita en la Ribera del Duero. La prueba vallisoletana era la jornada decisiva para el ránking autonómico de triatlón de Castilla y León, especialmente en la prueba masculina, ya que María José García ya se había adjudicado con anterioridad de forma matemática la cita femenina. Por tanto, además de la victoria había que sacar la calculadora por lo mucho que había en juego, también en categorías infantil y cadete, con puntos en juego para el ránking regional de menores. Aunque las fuerzas se antojaban muy igualadas, la dureza del segmento ciclista, en el que las rachas de viento han obligado a exprimirse a los deportistas, sería determinante para las victorias con autoridad de la cuellarana Marina Muñoz (Triatlón Cuéllar) (1.11:26) y del soriano Jaime Izquierdo (Triatlón Soriano) (1.02:23).

Las aguas del Duero, que a pesar de las lluvias de las horas previas presentaban un buen aspecto, serían las encargadas de endurecer la prueba de inicio, con el aumento de la corriente propiciado por las precipitaciones. No obstante, los triatletas afrontarían a buen ritmo los 650 metros correspondientes al primer sector, saliendo en primera posición masculina el leonés Jesús González. Tras él, consciente de que el leonés era un peligro en la clasificación del circuito regional, salía Jaime Izquierdo, minimizando las diferencias a 20 segundos. No obstante, la renta se antojaría insuficiente teniendo en cuenta que en los 20 kilómetros del parcial ciclista las rampas y el fuerte viento, iba a endurecer el segmento de forma notable. Aunque la lluvia iba a respetar la prueba de principio a fin, se daban todos los elementos que beneficiaban a Izquierdo, un especialista sobre ruedas que se crece cuando los kilómetros se tornan más exigentes. Así, el soriano iba a cumplir con su guion, dando caza a González y marchándose en solitario. Ya en la última transición, Jaime tenía la carrera en el bolsillo, seguido por su hermano Alfonso Izquierdo y tercero, Iker Ortiz. Los últimos cinco kilómetros a pie iban a servir a Jaime para dosificar distancias y sellar la victoria absoluta y también en Sub 23, mientras que por detrás Ortiz se hacía con la segunda plaza relegando a la tercera a Alfonso, que se imponía en la categoría Junior, en la que su compañero del Triatlón Soriano Hugo Ramos finalizaba segundo, como séptimo en meta en la absoluta.

Ya en la categoría femenina, Elena Díez sería la encargada de marcar el mejor parcial en el agua, mientras que Marina Muñoz apenas cedía unos segundos. Como si de un calco de lo que estaba ocurriendo por delante en la prueba masculina se tratase, Muñoz se iba a poner manos a la obra sobre ruedas para dar un golpe de efecto ante sus compañeras y rivales. Desafiando al viento y a las pendientes, Muñoz demostraba su calidad llegando con un margen definitivo a la segunda transición. La prueba ya estaba decidida, de forma que la cuellarana se llevaba la victoria y por detrás, Elena Díez y Elena Olea mantenían posiciones para entrar en el podio como segunda y tercera, respectivamente.

Por equipos, la victoria sería para el Triatlón Laguna de Duero a nivel femenino y el Triatlón Soriano a nivel masculino. Además, durante la entrega de premios, las bodegas y el Ayuntamiento de Valbuena de Duero, junto a la Federación, quisieron homenajear a Miguel Ángel Tristán, triatleta de la localidad que completaba, por décima vez, el triatlón de Valbuena de Duero, habiendo participado y completado cada una de las ediciones celebradas hasta el momento. Además, las excelentes bodegas locales tuvieron la gentileza de regalar una botella de vino Ribera del Duero a cada uno de los deportistas que finalizó la cita.