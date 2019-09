Legupín confía en romper la racha del líder

Alberto Legupín, jugador de la UD Los Barrios, hacía balance tras la primera derrota de la temporada encajada este pasado domingo en Sevilla. "Fue un partido en el que no nos salieron las cosas como queríamos pero tras cuatro semanas sin perder ya nos ha tocado", afirmó el gaditano que entiende que el Sevilla C ha arrancado como un tiro la temporada. "Ellos supieron aprovechar sus ocasiones y nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir trabajando para derrotar al líder".

Acerca del trabajo del joven Pablo Rodríguez en la portería de la Unión, Legupín lo alabó. "Es un espectáculo de portero y el domingo lo hizo muy bien a pesar de que perdiésemos pero se portó muy bien bajo palos", destacó después de un inicio en el que los de Álex Pallarés suman 8 puntos en un interesante arranque liguero. "Hay un buen vestuario y aunque había una gran expectativa respecto al año pasado hemos empezado muy bien".

El domingo visitará el San Rafael un líder que aún no ha encajado gol y que lo ha ganado todo tras cinco jornadas. "Llevamos más de un año sin caer en casa y es algo que hay que hacerlo aún mayor ante un Ciudad de Lucena que será muy buen equipo pero trataremos de sacarles sus puntos débiles", agregaba el centrocampista tras cinco jornadas en las que ha sido un fijo en las alineaciones. "He firmado en un gran club y el míster me está dando muchas oportunidades y estoy muy contento aquí", cerró.