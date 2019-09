Pablo Íñiguez, jugador del Hércules CF, aseguró, en la sala de prensa del Rico Pérez, que Jesús Muñoz, nuevo entrenador del equipo, ha traído energía y nuevas ideas al vestuario, por lo que considera que el relevo en el banquillo ha sido positivo.

"El cambio ha sido bueno, noto positividad. Creo que el míster ha traído energía e ideas nuevas", comentó el valenciano, quien quiso exculpar al anterior entrenador, Lluís Planagumà, de los males del equipo.

"Tiene su parte de responsabilidad como yo, o como cada uno del equipo", dijo el central, quien desveló que el nuevo técnico le ha pedido a los jugadores que realicen la presión "más alta, que ahogue al rival y que sea protagonista con el balón".

Íñiguez admitió que al Hércules le ha podido pesar en el inicio de la temporada el recuerdo de que hace unos meses estuvo "a un paso de ascender", ya que considera que "esas cosas se quedan en la cabecita".

"Esas cosas se enquistan y necesitamos un cambio de energía. Habrá un cambio de estilo y todos tenemos que espabilar", apostilló.

El defensa afirmó que lleva mal a nivel personal la situación del equipo. "Cada partido que pierdo estoy sin dormir esa noche. Perder es lo que más me duele del mundo", dijo.

El jugador elogió la plantilla del Hércules, a la que considera que podría competir en Segunda, pero precisó que "hay que demostrarlo".

Pablo Íñiguez, que cumple su segunda temporada en el club, dijo sentirse un "líder" para el equipo, pero "desde la cultura del esfuerzo y del trabajo día a día", y dijo no estar arrepentido de haber renovado por el club el pasado verano.

"Aquí me siento muy importante y he descubierto un nuevo Pablo. La espina de no ascender se me quedó clavada y es un objetivo mío. No quiero perderme un ascenso aquí", concluyó.