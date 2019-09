El Somni exige recuperar el horario escolar del curso pasado

Las familias del colegio de Educación Especial El Somni están indignadas con la decisión de Conselleria de Educación de impedirles seguir con el mismo horario lectivo que votaron en el consejo escolar y que llevaron a cabo el año pasado, ya instalados en el centro Doctor Esquerdo.

Tanto este centro, como el Ángel de la Guarda y otros dos de Elx que están en el mismo caso, exigen libertad horaria para poder adaptarse a las necesidades de un alumnado que, recuerdan, requiere unas atenciones especiales, y que además había demostrado resultados muy positivos, explican tanto desde la dirección del centro como desde la asociación de madres y padres.

El pasado curso los hasta 80 alumnos de 13 a 21 años que asisten a El Somni entraban a las nueve menos cuarto y salían a las tres y cuarto de la tarde. Con el horario marcado este curso por conselleria entrarían más tarde y no saldrían hasta las cuatro o las cinco. Esto imposibilitaría el plan de actividades extraescolares ya fijado y puede además causar trastornos en las rutinas de estos alumnos, explica desde la AMPA, Elisa Lalinde.

Apunta Lalinde que ya han dirigido varios escritos a la dirección territorial sin obtener más respuesta que la del inspector de zona y la alegación de que no se ajustan a la normativa y que el director no tiene esta competencia. Confían en que antes del 1 de octubre, cuando entraría en vigor el nuevo horario, puedan ser escuchados por el nuevo director territorial y no descartan movilizaciones.

Por su parte, el director territorial, David Vento, no entiende "el revuelo causado". Asegura que este jueves mantendrá precisamente una reunión con directores de Elx y que serán "flexibles" con todos estos centros, pero en ningún caso pueden permitir que los alumnos salgan antes de las cuatro y media si no han optado por la jornada continua.

Por cierto, la próxima semana El Somni celebrarán una reunión con técnicos del Ayuntamiento para conocer el proyecto de su nuevo centro, que ha de salir a concurso y que esperan disfrutar dentro de dos años.