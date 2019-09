Cinco camiones no están operativos por falta de mantenimiento

Cinco vehículos de primera intervención de los bomberos del Ayuntamiento no están operativos por falta de mantenimiento. Es la denuncia que realizan desde el CSIF, donde consideran que, si se gestionaran adecuadamente las aportaciones que realiza cada año la Unión Española de Entidades Aseguradoras, Alicante dispondría de más de 1,2 millones anuales para renovar la flota y adquirir distinto material.

Y es que UNESPA aporta cada ejercicio al Consistorio un 5 % de lo que recauda de los seguros contra incendios en la ciudad. Y el Ayuntamiento debe añadir un 10 % a ese dinero. En 2018, las aseguradoras abonaron 1.245.000 euros, cantidad que asciende 1.384.000 euros sumando la aportación municipal.

Pero el problema, lamenta Jesús Lorente, responsable del CSIF en el SPEIS, es que ese 10 % del Ayuntamiento o no llega por problemas presupuestarios o, como este año, llega ya entrado el tercer trimestre, con lo que no da tiempo a adquirir nuevos camiones.

Lorente considera que, con una gestión adecuada por parte del Ayuntamiento, podrían adquirirse hasta dos vehículos nuevos cada año.

Pide que una solución definitiva como, por ejemplo, hacer una retención de crédito para poder utilizar ese dinero en el siguiente año y que no pase a remanente al no haberlo gastado en el actual ejercicio. Solución que el bipartito asegura que ya se va a aplicar, aunque desde el sindicato no las tienen todas consigo.

Por ello, el CSIF ha registrado un escrito a la Concejalía de Seguridad para que se tomen medidas urgentes porque, además de los cinco vehículos inmovilizados, otros tantos, asegura Lorente, tienen serios problemas de funcionamiento.