Mallada espera instrucciones de Génova pero evita postularse para la presidencia

Teresa Mallada espera: no se ha planteado postularse para presidir el Partido Popular de Asturias, pero está a disposición de la formación como desde hace 26 años. Esa es la prudente posición de la actual portavoz parlamentaria, tras la dimisión de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que ha acogido "con cierta sorpresa", dice, a la espera de que se adopten "las medidas adecuadas para una sustitución de la manera mñas normal posible".

No ha hablado con el residente nacional del PP, Pablo Casado, en quien descansan todas las miradas. Sin fecha para la convocatoria del Comité Ejecutivo, todos parecen esperar alguna señal de Génova.

Teresa Mallada, intenta no dar clave alguna sobre un proceso en el que, sin embargo, no ha querido descartarse en absoluto: "asumo todas las responsabilidades que el partido me traslada desde hace 26 años", ha dicho, aunque de momento se limitará a su puesto como parlamentaria, y de hecho ni siquiera se ha planteado ser presidenta.

Tampoco quiso entrar en detalles sobre otros posibles candidatos, como la diputada en el Congreso, Paloma Gázquez, ni sobre la posibilidad de reeditar la coalición con Foro en Asturias que inscribió en una estrategia nacional, por lo que deja en manos de Casado cualquier decisión.