La Rosaleda se niega a pactos parciales de aplicación de la ORA

Poco ha durado la conversación en el ayuntamiento de Ponferrada. Los representantes de la asociación de vecinos del barrio de La Rosaleda han transmitido al equipo de gobierno que no están legitimados para negociar absolutamente nada "porque no lo que no quieren es que se implante la zona azul, da igual una que cien plazas", dice el presidente Pedro Villanueva.

Con las firmas recogidas bajo el brazo, Villanueva ha recordado a los socialistas su compromiso de evitar que Dornier haga suyo también este barrio al que ha denomindado como "engañado" porque cuando compraron las viviendas había una oferta de barrio que no se corresponde con la realidad, dado que carece de todo tipo de servicios públicos. A partir de ahí, indican, "no hay un solo beneficio, hay un impacto negativo social y económico sobre todo para el desarrollo del barrio, no es el momento de aplicar impuestos sino de reavivar el comercio", mantiene Villanueva.

"Nos moveremos dentro de los cauces que tenemos como asociación. Intentaremos no generar conflicto pero las políticas están para acercarlas a las necesidades de los ciudadanos. Si este movimiento vecinal no sirve tampoco servirá para cuando, por ende, este impuesto "impopular" se intente llevar a otros barrios como El Temple o La Estación" explica Villanueva que confía en que la ciudadanía, en su conjunto, se convierta en un muro social contra el mantenimiento de esta adjudicación a Dornier que, en principio, tiene por contrato hasta el año 2023 de duración. "De hecho, ya se ha abierto una petición de firma contra la ORA en Ponferrada en change.org" por lo que la idea es que este tipo de impuestos que no revierten en el ciudadano desaparezcan, como lo están haciendo en otras ciudades de España.