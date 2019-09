María Moreno: "Lo mío es un flamenco tradicional visto desde otra época"

Ahora le toca a los gaditanos. María Moreno (Cádiz, 1986) pudo estrenar en la Bienal de Sevilla el espectáculo De la Concepción, una reflexión sobre el nacimiento del arte que va desde el flamenco puro a la vanguardia conceptual. Ahora es el turno de que su ciudad la vea encima de las tablas del Teatro Falla..

Pregunta. ¿Qué sentimiento le domina en estos días previos a actuar en el Falla?

Respuesta. Sobre todo mucha ilusión, por traer este espectáculo al Gran Teatro Falla, al que yo siento como mi teatro y lo que tengo, que me lo pregunta mucha gente, es un nervio bueno. Porque aquí la gente siempre me demuestra mucho cariño. Tengo muchas ganas porque sé que lo vamos a pasar muy bien.

P. Su espectáculo se llama De la Concepción. Obtuvo gran éxito en la Bienal de Sevilla. Aborda muchos temas, muchos aspectos, pero, preferentemente ¿Qué mensaje quiere transmitir con esta obra?

R. La obra se basa en cuatro coreografías con cuatro mensajes totalmente diferentes. Son un poco los diferentes colores que yo también veo que tengo en mi personalidad, entonces, no podría destacarte una temática. La primera coreografía se titula De la Concepción, que es la que le da comienzo al espectáculo, y es como un nacimiento. La segunda se llama Marinero en Tierra Mía, que es un homenaje que le hago a mi padre. Cogimos un tema del grupo Alameda y lo hemos versionado, lo hemos puesto más flamenco. La tercera es una soleá, que es muy profunda y está más abierta a la improvisación y la cuarta es una alegría de Cádiz, que es con la que finaliza el espectáculo.

P: ¿Lo que se va a ver en el Falla tendrá novedades con respecto a lo que se vio en Sevilla?

R. Sí, el espectáculo ha rodado bastante y a Cádiz viene un espectáculo un poco cambiado en todos los aspectos. Aquí estamos preparando algo, porque traigo dos músicos que también son de Cádiz, y compartimos esa alegría. Hay también una pieza que hago con Roberto Jaén y estamos preparando algo un poco más diferente al ser aquí y podemos tratar alguna temática porque aquí la gente nos entiende.

P. ¿Con qué músicos cuenta?

R. La composición musical, a la guitarra, está Oscar Lago, que es un pedazo de músico de aquí, de Cádiz. Al cante vienen Enrique El Extremeño y Pepe de Pura. A la percusión Javier Teruel y a las palmas y complicidad, como yo le digo a él, viene Roberto Jaén.

P. ¿Se proyectarán los vídeos de Susana Girón?

R. Sí. Los videos son de la foto-documentalista Susana Girón y los proyectaremos, sí.

P. Por cierto que con Susana Girón se habló de la posibilidad de la escritura de un libro sobre flamenco. ¿Ha seguido adelante esa idea?

R. Sí, esa idea la hemos llevado a cabo y ya la estamos casi finalizando. Creo que para principios del 2020 podremos tener el libro físico y os contaré dónde lo vamos a presentar. La verdad es que es un proyecto que me ha encantado. Me ha enriquecido mucho colaborar con otras artes. Estoy contentísima.

P. Se ha explicado que es un espectáculo que va desde la pureza del flamenco a la vanguardia más conceptual. ¿Dónde se sitúa usted?

R. Lo mío es un flamenco tradicional pero visto desde otra época, tenemos otras vivencias, entonces no podemos respirar el flamenco como antiguamente. Intento aportarle un poco mi color y mi personalidad a ese flamenco tradicional que lo he tenido siempre de una forma muy natural.

P. ¿Existe un cliché aún en el flamenco?

R: Sí existe, pero es verdad que todo ha evolucionado mucho y ahora mismo yo veo un abanico muy amplio de posibilidades de ver un espectáculo de flamenco desde lo más tradicional hasta lo más totalmente conceptual. A mí me parece muy interesante que cada artista se exprese como le sea más natural y creo que hay un abanico de artistas muy diferentes.

P. Usted ha ido formándose desde niña, en el conservatorio, en compañías de prestigio... ¿qué piensa de eso que con el arte se nace?

R. Yo pienso que con el arte se nace, sí, pero pienso que también hay que trabajarlo mucho y ahora tampoco vivimos en una época culturalmente muy buena y cada proyecto, por lo menos en mi caso, está basado y financiado por mi propio baile. Eso hace que todo sea mucho más laborioso.

P. De hecho, usted lleva bailando desde los tres años.

R. Sí, yo empecé a bailar y casi que no hablaba aún. Siempre digo que empecé a bailar de una forma muy natural, no hubo nada premeditado, ni algo ni alguien que me hiciera decir: "Venga, quiero ser bailaora", sino que empecé a bailar como una forma de juego, en el colegio, en el parque,... Y hasta aquí.

P. ¿Qué le debe a Eva Yerbabuena?

R: A Eva le debo mucho. Ella, sin duda, ha sido, creo, la maestra que más me ha calado. Entré en su compañía a trabajar muy joven, con 17 años, y he conocido muchas facetas suyas. También he ido con ella a los mejores teatros y he vivido muchas creaciones de espectáculos.

P: ¿Qué queda en María Moreno de Rafaela Carrasco, Javier Latorre o Antonio Canales, sus maestros?

R: De todo. Yo siempre he sido una persona muy inquieta y siempre me ha gustado mucho conocer y ver cómo trabaja otra gente y creo que siempre te quedan cosas, incluso en el subconsciente ¿sabes? Estoy segura de que eso sale, no sé exactamente dónde sale, pero todo ese aprendizaje de todos estos años sale por alguna parte.

P. Una gaditana actuando en Cádiz ¿Cómo ve el flamenco en la ciudad?

R. En Cádiz no hemos tenido mucho apoyo, pero creo que ha sido de una manera inconsciente, porque no tienes cómo prepararte. Venir al Falla no es fácil tampoco y llevarlo a cabo tampoco es nada fácil, pero sí que creo que ahora mismo hay un movimiento nuevo. El Centro de la Merced, con Carolina González que es quien lo está dirigiendo, me parece que está empezando a mover cosas. David Palomar ha abierto un Espacio Creativo,... Ahora mismo me da la impresión de que los artistas que somos de aquí estamos intentando potenciar el arte. Creo que si todos los uniéramos podríamos hacer que todo el arte que hay en esta tierra se pueda llevar a cabo y ¿por qué no? hubiera creaciones que nacieran aquí.

P. Y tras el Falla, ¿qué prepara María Moreno? ¿Ya hay algún proyecto en marcha?

R. Después del Falla, justo el día después, me voy a Brasil de gira. En noviembre me voy un mes de gira por México. En la Fundación Cajasol de Sevilla estreno también un nuevo formato que se llama Yo Bailo y ya, por esa fecha, estaré casi en el lanzamiento del libro. Estoy en veinte mil historias porque a mí me va mucho la marcha y la verdad es que estoy teniendo un año precioso y en 2020 proyectos muy bonitos, algunos que aún no puedo contar pero que verán la luz pronto.