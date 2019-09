La Xunta asegura que las necesidades de apoyo educativo en los colegios "están cubertas"

Ante las quejas de la comunidad educativa de los colegios de Labaca y Rosalía de Castro, la Xunta ha respondido a esta redacción que en este momento las necesidades de los alumnos están "cubiertas", según los criterios de la Inspección Educativa y de la Xefatura Territorial de la Consellería.

Educación, a través de un comunicado por correo, considera que los dos centros cuentan con especialistas suficientes este curso. Responde que el CEIP Labaca cuenta con un profesor de Pedagogía Terapéutica y otro con afín de Audición y Lenguaje. El colegio Rosalía de Castro, por su parte, cuenta con un PT.

Una respuesta que no convence a las familias afectadas. Dicen, directamente, que no es cierto que la demanda esté cubierta. No descartan iniciar acciones reivindicativas.

Leticia Barbadillo, madre de un alumno del colegio Labaca, señala que el desdoble de profesionales afecta al tiempo que dedican a cada niño con necesidades especiales.

Añade además que la cifra de alumnos con necesidad de apoyo con la que cuenta la Consellería de Educación no es real ya que las necesidades cambian y que en cada curso llegan nuevos escolares.

La falta de este apoyo en los niños puede provocar estancamiento en su desarrollo e, incluso, un retroceso en su evolución, cuestiones que además afectan a sus relaciones sociales y de convivencia. En definitiva, estas carencias de la administración dejan huella en su vida.