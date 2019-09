La fallida de Thomas Cook tiene "poca afectación" en Calvià

Hemos estado este miércoles por la mañana en Calvià, en concreto en las zonas de Magaluf y Palmanova, para conocer de qué manera ha afectado la quiebra de Thomas Cook. Los empresarios hoteleros a los que hemos preguntado no quieren hacer declaraciones.

En Magaluf, en el hotel HM Martinique admiten que de las 300 habitaciones una decena estaba reservada a través del touroperador británico pero aseguran que el Gobierno del Reino Unido asumirá el coste de la estancia de estos clientes. Aunque eso sí, afirman que durante este lunes se vivieron momentos de tensión y caos por la situación incertidumbre.

En otro hotel, en el Sentido Cala Viñas, también en Magaluf, operado por Thomas Cook, no han querido hablar, de hecho nos han pedido que abandonemos el establecimiento ya que no realizan declaraciones a prensa. Según algunos trabajadores, muchos de los turistas alojados y afectados ya se han marchado. Otros empleados nos cuentan que tienen comida para una semana y que el proveedor ya avisa que no traerá nuevos pedidos de productos frescos hasta que le garanticen que cobrará.

Por lo general, en Calvià los empresarios admiten que la fallida del touroperador tiene poca afectación en esta zona. Los comerciantes incluso explican que coincide con el final de temporada turística y que en general ha ido peor que la del año pasado.

En Palmanova, en el hotel Trópico explican que algunos clientes habían reservado a través de pequeñas agencias de viajes subcontratadas por Thomas Cook. En este caso, nos cuentan que el establecimiento ya ha recibido el dinero de las agencias, pero éstas no podrán cobrar del touroperador británico.

Por otro lado, los turistas británicos están al corriente de todo lo que está pasando. Una visitante en Palmanova explica que unos amigos suyos estuvieron esperando cinco horas en el aeropuerto para regresar a Reino Unido. Destaca además el buen trato recibido por parte del personal.