Los hoteles pequeños de Cala Millor: "No se ha visto nada igual"

Hoteles pequeños de Cala Millor dan por terminada la temporada y encaran un futuro incierto. Estos establecimientos, al menos 3 de la zona, trabajaban de forma exclusiva con Thomas Cook, de manera que en este momento se ven obligados a cerrar sus puertas.

"No se ha visto nada igual", dice un hotelero de la zona, que también se ha visto afectado pero en menor medida y que no ha querido hacer más declaraciones. Dice que hay hoteles que son empresas familiares que además de cerrar no van a cobrar los meses de junio, julio y agosto. Y si esto fuera poco, ya tenían cerrados los contratos del año que viene con una empresa que ha quebrado y ha cerrado.

La alcaldesa de Son Servera, Natalia Troya, incide también en la situación en la que quedan los trabajadores que con un mes menos de trabajo no van a llegar al mínimo de los seis meses cotizados para poder cobrar un subsidio en invierno.

Hablando con los hoteleros, la alcaldesa asegura que le trasladan que es la primera vez que se vive una situación así.

Son Servera es la tercera zona en Mallorca en número de plazas hoteleras: 35.000 repartidas entre hoteles familiares y grandes cadenas que, en algunos casos, tenían cerrados ya contratos para el próximo año y que ahora mismo ven como no tienen a ningún cliente garantizado.