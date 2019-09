Paralización, retroceso y merma de servicios públicos

Tres ideas resumen el balance que el Grupo Municipal Socialista realiza sobre los 100 primeros días de gobierno. Aseguran que este periodo ha supuesto la paralización del municipio, el retroceso del mismo y la merma en la calidad de los servicios públicos.

En el primero de los casos aclaran que el Ayuntamiento se encuentra paralizado al no haberse organizado al 100%. Por ejemplo se agotaron los plazos para el pleno de organización y algunos servicios aún están por determinar. Hay comisiones sin constituir como son las de Vivienda social, cultura o servicios sociales. También dicen que no se han implantado proyectos nuevos y no se ha continuado con los ya iniciados, consideran que el PP solo se ha autopromocionado en las redes sociales y han tirado por tierra proyectos como el centro de ocio infantil. Apuntan que las calles vuelven a estar sucias y los contenedores llenos de basura, cuestionando si Guzmán Gómez ha hecho alguna gestión para que se mejore la recogida de residuos selectivos, ya que está muy presente en la Diputación. Esto demuestra, dicen, que o no lo han hecho caso o no hay gestión.

En lo que se refiere al retroceso de la villa, dicen que viene marcado porque no han sido capaces de mejorar la situación de cierres de comercio en Medina lo que supone 25 puestos de trabajo menos. La villa, aseguran, ha perdido 140 empleos en los dos meses de verano. No se sigue con las políticas de dinamización comercial de la villa y no se ha implantado ninguna empresa ni se han hecho negociaciones en esta materia. Solo ha habido gestiones a través de la diputación y han sido contratos precarios. El gobierno, insiste Magro, no tiene planificación ni política ni económica y eso se demuestra, según el portavoz socialista José María Magro, en que no están en marcha algunos planes que estaban aprobados por el PSOE. Estos son el Plan Ferial, Turístico, Participación Ciudadana y Dinamización Social.

Por último, en relación a la merma en la calidad de servicios públicos, dice el PSOE que se nota en el mes de cierre de la piscina cubierta, no se sabe en que se invertirá la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ni cómo se desarrollará la política cultural, turística, deportiva y juvenil para los próximos cuatro años.

Por su parte, el Secretario General de los Socialistas, Luis Manuel Pascual, ha recordado que estos seguirán haciendo una oposición responsable y crítica pero siempre con propuestas de mejora.