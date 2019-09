¿Ha llegado el Mar Menor a un punto de no retorno? La laguna salada presentaba un estado muy delicado este verano, antes de recibir los arrastres de diversas ramblas que han llenado sus aguas de fango y lodo en el episodio de gota fría. Ahora, tras el temporal que azotó la Región, golpeando especialmente a la ribera del Mar Menor, incluso se teme por el futuro de varias especies endémicas que se encontraban ya en peligro de extinción como la aguja del Mar Menor o el caballito de Mar.

En Hoy por hoy Región de Murcia hemos charlado con Cristina Mena, presidenta asociación Hipocampus, y Ana Muñoz, bióloga de la Cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar, que nos han aportado su punto de vista ante la precaria situación de este ecosistema, que ha visto, después de esta gota fría, cómo ha aumentado la mortalidad de especies como el Caballito de mar. Cristina Mena asegura que ya en 2016 se perdió más del 90% de su población, que ya en 2018 comenzó a recuperarse. Aunque esta riada ha supuesto la puntilla para esta especie única en la laguna.

Aún así, quiere pensar que no se dé una situación de no retorno para el Mar Menor, ya que la degradación afeta a determinadas zonas de la laguna, las que se han visto afectadas por las inundaciones, y no hay un colapso total.

Por su parte, la bióloga de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar habla de bastante normalidad y descarta que haya habido afectación en la pesca que sale de la laguna. Se sigue en los mismos niveles de capturas para la dorada y el langostino, aunque sí preocupa las especies bentónicas, como los 'zorros', que están apareciendo muertos en las playas.

El langostino, dice Ana Muñoz, está en los mismos niveles de caprtura que en octubre del año pasado, ya que el aluvión de agua dulce que ha entrado al mar se ha recibido en las playas de la costa oeste.