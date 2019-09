Johan, del UCAM Murcia CF: "Es más llevadera la semana entrenando cuando has ganado, tienes más confianza"

El UCAM Murcia CF continúa entrenando en El Mayayo de cara al partido de este fin de semana que le enfrenta al Villarrubia lejos de tierras murcianas. Johan ha comparecido en sala de prensa. Recordemos, el canterano del UCAM jugó de titular el pasado encuentro ante el Recreativo Granada y ha destacado que, a pesar de la baja puntual de Gurdiel por su sanción, es consciente de que juega un rol suplente: "Contaba con mi suplencia desde que contaron conmigo al inicio de temporada. Adán Gurdiel es un jugador experimentado, que el año pasado jugó mucho. Intento entrenar cada día. Con Gurdiel me llevo bien, siempre a los que subimos del filial nos ayuda mucho, la relación es muy buena", ha dicho Johan.

Sobre los nervios de su titularidad, ha destacado que "el equipo me ayudó bastante y me acogió bien. Todas las semanas trabajo para que el míster me de la oportunidad, lo único que quiero es ayudar lo máximo posible y tratar de conseguir la victoria. Los compañeros me daban consejos y me ayudaban, a la hora del partido me sentí muy bien la verdad. El míster me dijo que tuviera confianza en mí. Sabíamos que la victoria era importante para tomarte la semana con más tranquilidad"

Para finalizar, ha reconocido que hay mucha temporada por delante, pero que están en la línea a seguir: "Aún quedan muchas jornadas de liga, tenemos que seguir por esa línea. Este año se ha hecho muy buen grupo, no hay conflictos. Se trata de dinámicas y ahora toca coger una buena para sumar de tres en tres. Muchos equipos pichan bastante, en otros hay sorpresas. En Segunda B puede pasarte de todo, pero tenemos que dar lo máximo siempre", ha apostillado.