O prezo e a garantía sorprende aos clientes que contratan seguros de fogar

A contratación dun seguro de fogar faise para protexer a vivenda e para ter a tranquilidade de que haberá alguén que arranxe o que poida ocorrer nela ante certas situacións como roubo, rotura de tubaxe, incendio, dano eléctrico, etc. É un dos seguros máis económicos e necesarios.



Que o cliente o contrate nunha correduría especializada é importante por que traballan cas compañías mais importantes do mercado e non teñen prioridade por ningunha en particular. Ademais, adáptanse ás necesidades de cada cliente, dándolle prioridade a súa situación e personalizan o servizopara poder asesorar con transparencia e atopar a mellor opción.

Dentro dos seguros de fogar, as coberturas que máis se utilizan son: danos eléctricos, rotura e fugas en tubaxes e rotura de cristais. Son importantes tamén contar con responsabilidade civil e roubo tanto dentro da casa coma fora. O cálculo do prezo da póliza de fogar está baseado nos metros da construción da vivenda, ano de construción ou reforma, o capital de contido (mobles, electrodomésticos, etc.) e dirección da vivenda.

Ao contrario do que se pensa, os seguros de fogar soen ser moi económicos en comparación co prezo do inmoble e, se o comparamos, por exemplo, co dun coche resulta aínda máis visible esta diferenza.