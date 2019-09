Galletas Gullón, vencedor absoluto de la Non-Stop Madrid-Lisboa más adversa de su historia

El equipo de Galletas Gullón Mountain Bike Competitión, formado por los ciclistas Rubén López Cueto, Ángel de Julián Vázquez, David Cueto García y Javier Urbón Vara, participante por segundo año consecutivo, se hizo con la victoria absoluta en la séptima edición de la The Good Non Stop Madrid – Tajo Internacional – Lisboa by MRW. El equipo de Gullón terminó primero en la clasificación general, primero en la modalidad de equipos de cuatro y primero en la categoria CORPORATE (equipos formados por trabajadores de una misma empresa). Los de Aguilar de Campoo cruzaron la meta con un tiempo de 33 horas, 25 minutos y 43 segundos

La prueba ha consistido en recorrer los más de 770 kilómetros de pistas y senderos forestales que hay entre Madrid y Lisboa, sin paradas, por relevos y con un tiempo máximo de 55 horas para cubrir la distancia. La edición de este año ha logrado congregar a casi 1.000 ciclistas y 322 equipos, la cifra más alta de inscritos en la historia de la carrera.

Los participantes salieron el pasado viernes desde la localidad madrileña de Las Rozas y terminaron ayer domingo en la villa lisboeta de Alenquer, después de pedalear durante tres días seguidos con sus respectivas noches. Las condiciones meteorológicas de este año, con lluvias intensas, viento y temperaturas inusualmente bajas de hasta 8 grados, han hecho de esta edición una de las más duras de toda su serie.

Los de Gullón estuvieron bien compenetrados. Rubén López hizo de escalador y David Cueto de experto en tramos rompepiernas. Ambos se emplearon a fondo contra la dureza de un recorrido que acumula un desnivel positivo de 10.000 metros, mientras que Ángel de Julián arañaba segundos al crono en las etapas rodadoras y Javier Urbón resolvía los relevos nocturnos, donde la navegación cobra un aspecto relevante. Oscar Altable, inmejorable en los trabajos de asistencia al equipo, desempeñó un papel fundamental para conseguir el triunfo final. Además del mal tiempo, el equipo tuvo que enfrentarse a varios problemas para completar la carrera, como los pinchazos, que fueron frecuentes o la dureza del barro provocado por las incesantes lluvias.

Para Javier Urbón, director de Relaciones Institucionales y miembro del Galletas Gullón Mountain Bike Competition, “la prueba de este año reafirma la importancia del compañerismo y el trabajo en equipo”. Hasta el propio Responsable Comercial de Gullón en Portugal, Jorge Batalha, se desplazó hasta Alenquer para animar a sus compañeros en los últimos metros de la carrera. Urbón se ha mostrado muy satisfecho con el resultado cosechado y ha subrayado “el compromiso absoluto de Galletas Gullón con el fomento de hábitos de vida saludables y la práctica de deporte”. El cuarteto aguilarense ha dedicado el triunfo a toda la plantilla, sin cuyo apoyo habría sido imposible completar el reto y ha deseado la misma suerte y el mismo éxito a los 13 empleados de Gullón que van a correr la Maratón de Lisboa el próximo mes de octubre.

Galletas Gullón, con el deporte local y provincial

Esta iniciativa se suma al plan de la galletera para promover los hábitos de vida saludables a través de la práctica de deporte. En este sentido y dentro del ámbito del atletismo, hace apenas unos meses Gullón anunciaba el patrocinio de la Escuela de Atletismo Running Aguilar, que cuenta con más de 100 alumnos, en su gran mayoría de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, y de la Escuela de Atletismo Puentecillas, que es reconocida como una de las mejores canteras de este deporte en nuestro país con más de 500 menores compitiendo en diversas modalidades.

Más allá de la disciplina del atletismo, Gullón ha puesto en marcha otras iniciativas a favor de la práctica del deporte como la creación del equipo Galletas Gullón Mountain Bike Competición, o los apoyos a las escuelas del Club Ciclista Aguilarense, del Club de Natación Palencia y del Club de Fútbol Atlético Aguilar.