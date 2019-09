Esporrín (PSN) se presenta a la presidencia de la MCP sin acuerdos previos

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha anunciado que se presenta a la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca, cargo sobre el que ha tenido "alguna conversación" con EH Bildu y Navarra Suma sin "ningún acuerdo".

"Nos vamos a votar a nosotros mismos", ha dicho, y ha comentado que, con su candidatura, quiere "despejar" dudas y decir que el PSN "tiene su propio proyecto para un organismo tan importante" como este, porque "no nos gusta cómo lo ha hecho" EH Bildu, que ostenta ahora la presidencia, ni la propuesta de Navarra Suma para tratar la basura de la comarca de Pamplona en Tudela.

La Mancomunidad ofrece servicios "muy importantes, de mucha calidad hasta este momento, muy reconocidos y valorados por los ciudadanos, en los que trabajan muchas personas competentes y muy bien formadas y con una gran gestión socialista" a lo largo de cinco presidentes, ha afirmado Esporrín en conferencia de prensa.

Y ha añadido que su objetivo es "seguir trabajando ese legado" y sumar nuevo proyectos como el parque de Ezkaba u otros relacionados con la mejora del medio ambiente.

Pretende también en materia de movilidad renovar el contrato del transporte urbano comarcal mientras se prepara un nuevo concurso, modernizar la flota, fijar paradas nocturnas a demanda para aumentar la seguridad de las mujeres, estudiar frecuencias y analizar las necesidades de los nuevos barrios, y que las ordenanzas de movilidad tengan criterios similares para todos los ayuntamientos de la comarca.

En residuos, la candidata del PSN persigue reducir los mismos, aumentar la separación y el reciclaje, y mejorar el tratamiento de la fracción, así como convocar de nuevo un concurso para la recogida que a su juicio debe ser indirecta.

Quiere además informar y concienciar a la ciudadanía, dar incentivos como bolsas reciclables para que mejore la separación de residuos, estudiar un sistema para el quinto contenedor porque las tarjetas presentan problemas, entre ellos con los datos privados, evitar vertidos de basura sin tratar y tratar en la propia comarca los residuos de la misma.

Esporrín ha añadido que el proyecto de Imárcoain de EH Bildu va a resultar "muy caro", ya que solo el solar cuesta diez millones de euros, y además tiene varios recursos ya presentados, por lo que a su juicio se debería esperar a las sentencias.

Sobre el vertedero de Góngora ha indicado que, pese a tener "capacidad para 60 años", en 2023 debe estar cerrado y sin embargo "EH Bildu no ha hecho absolutamente nada para que esto se cumpla y por tanto es muy difícil que se pueda hacer" cuando no hay una alternativa, ya que "no es cuestión sencilla".

En materia de agua, la socialista ha comentado que apuesta por que "el abastecimiento llegue en redes a todas las poblaciones" y por "mejorar las que existen" y, en torno al nuevo mapa local, ha defendido que la Mancomunidad se mantenga donde está.

Por último Maite Esporrín ha indicado que quiere dotar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de una "sede digna" como Salesas, donde ha apuntado a un proyecto que permita compartir instalaciones con la UPNA, lo que posibilitaría ingresos con la venta del actual edificio.