La mayoría de los profesores que denunciaron al Ayuntamiento seguirán en la Escuela de Música de Cuéllar

Tras conocer los resultados del proceso de selección del profesorado de la Escuela Municipal de Música, el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha dado a conocer que todos los profesores que denunciaron al Ayuntamiento, salvo la profesora de Lenguaje Musical iniciarán el curso con normalidad a mediados del mes de octubre. Los profesores de dulzaina continuarán en la Escuela tras la resolución del juzgado que reconoció el carácter de indefinido fijo discontinuo en su relación laboral con el Ayuntamiento, aunque pendientes de regir sus sueldos por el convenio del Ayuntamiento que está a su vez pendiente de fijar un salario en la Comisión Mixta Paritaria según señala la sentencia y teniendo en cuenta los sueldos de Escuelas de Música similares en la zona ya que no existe esta categoría hasta el momento, según ha explicado la concejal de Personal, Lucía Arraz.

El resto de profesores, salvo la responsable de Lenguaje Musical, han superado las pruebas de selección por lo que segun ha manifestado Fraile, "la escuela comenzará el curso con los mismos profesores a excepción de una persona". No obstante en el caso de esta persona estaría pendiente de resolverse la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento. El resto de profesores tienen garantizado su puesto de trabajo primero por la vía de selección y posteriormente por la resolución de las demandas tal y como ha ocurrido con los profesores de dulzaina que aunque no se les permitió presentarse a la audición porque había personas con titulación finalmente podrán continuar con su trabajo.

Fraile ha insistido en que el curso comenzará con normalidad como en años anteriores. Ha apuntado a que de este modo se ha materializado el compromiso adquirido de que quien superará las pruebas entraría a formar parte de la Escuela y quien no tendrá que esperar a la sentencia para entrar. Además ha pedido tranquilidad y normalidad a la comunidad educativa porque todo va a seguir igual y la escuela no se ha tocado. Fraile ha lanzado una reflexión diciendo que no saben muy bien para que ha servido el revuelo mediático y ha explicado que los únicos alumnos que se van a ver afectados durante aproximadamente un mes son los de lenguaje musical. Así ha expresado que van a hablar con la profesora correspondiente.

Por otra parte también se abre la vía del recurso a la selección de personal para las dos personas seleccionadas en la modalidad de dulzaina. Tal y como ha expresado el alcalde, han hablado con ellos de manera informal y están en su derecho de presentar un recurso si lo consideran oportuno y que han solicitado la sentencia del juzgado de lo Social.