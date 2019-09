José Robles se da de baja como afiliado del PP

José Robles Valenzuela, alcalde de Úbeda entre 2011 y 2015 con el Partido Popular, se ha dado de baja como afiliado de la formación azul, así lo ha anunciado el propio Robles a través de su cuenta personal de Facebook. De esta forma, deja también su cargo en el Comité Ejecutivo Regional Andaluz.

Se marcha triste, dice, y dejando en el partido "muchos amigos, lo que me duele, pero también muchos golfos, lo que me alegra". No ha explicado los motivos concretos de su salida, pero asegura que tiene "razones como para escribir un librillo". Aunque no ha profundizado, sí ha señalado que son "muchas historias y experiencia a las espaldas con sus momentos buenos y sus momentos malos".

"Muchos esfuerzos, dejarte la piel por defender unos ideales, horas robadas a la familia y amigos, de qué han servido...", se pregunta Robles, quien ha elegido esta fecha para abandonar la formación al cumplirse tres años de la victoria del actual presidente del PP de Úbeda, Gerardo Ruiz del Moral.

Ruiz del Moral se impuso por tan solo nueve votos a Tomás Fuentes, candidatura que estaba respaldada, según algunos militantes, por José Robles. Desde las filas de Del Moral han sostenido siempre que Fuentes representaba el continuismo de Robles

MANDATO Y POSTERIOR OPOSICIÓN

José Robles se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento de Úbeda en la novena legislatura, del año 2011 al 2015. Robles ganó la alcaldía con 9 concejales (6.205 votos) frente a los 7 del PSOE (5.408 votos), por lo que fue necesario el apoyo de los 2 ediles de Iniciativa Popular de Úbeda (IPdU), aunque la formación localista no llegó a entrar en el Gobierno municipal.

En las elecciones de 2015, Robles perdió el sillón de mando del Palacio Vázquez de Molina al obtener 7 concejales frente a los 12 del PSOE que convertían a Toni Olivares en nueva alcaldesa de la ciudad. Durante esta legislatura, el partido se fragmentó en dos corrientes: la de José Robles y la de Gerardo Ruiz del Moral, número 2 en las listas. Antes de las primaria, Robles retiró todos los cargos de representación municipal a los dos únicos concejales contrarios a su gestión, Ruiz del Moral y Miguel Ángel Higueras.

Finalmente, Gerardo Ruiz del Moral se hacía con la presidencia en septiembre de 2017, aunque Robles siguió siendo portavoz de los populares en los plenos, ya que no renunció al cargo, pese al rechazo de la dirección.