El Ayuntamiento de València y el Arzobispado acuerdan trasladar a domingo el festivo de San Vicente Mártir

El alcalde de València, Joan Ribó, y el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, han coincidido en que la posibilidad de trasladar el festivo local de Sant Vicent Màrtir (el 22 de enero) a fin de semana podría servir para "realzar" la celebración.

Según han explicado fuentes municipales, al igual que se hizo con el Corpus --que pasó de jueves a domingo--, si se trasladara, a la fiesta vicentina podrían acudir vecinos de otros municipios en los que este día no es fiesta local.

Asimismo, ese día festivo podría utilizarse en otros momentos del año, como en Fallas o en Jueves Santo.

En el calendario de 2020, no obstante, todavía no se realizará este cambio, y los dos festivos locales de València serán Sant Vicent Màrtir el 22 de enero y Sant Vicent Ferrer el segundo lunes de Pascua. Por tanto, este posible cambio no llegará, en caso de que finalmente se haga, antes de 2021.