El Concello pide al Consorcio del Casco Vello aparcamiento para los vecinos

El gobierno municipal de Vigo ha aprobado con el apoyo del concejal del BNG una iniciativa para solicitar al Consorcio del Casco Vello que ponga a disposición de los vecinos del Casco Vello plazas de aparcamiento a precio reducido en la zona. Según la concejala de urbanismo, que defendió la moción, María Xosé Caride, "un espacio con aparcamientos en superficie limitados y peatonalizado necesita ofrecer alternativas de aparcamiento a precios razonables y en este sentido -apuntó- los nuevos aparcamientos del entorno, como las nuevas concesiones de aparcamientos (proyectados en Porta do Sol, As Avenidas o Barrio do Cura) tendrán incorporados estos abonos, una situación que se extenderá a todos los nuevos aparcamientos o en las reformas de los existentes". La concejala socialista recordó que "las viviendas y locales rehabilitados por el Consorcio do Casco Vello no cuentan con plazas de aparcamiento, lo que podría repercutir negativamente en la demanda de estos inmuebles por parte de los ciudadanos, por lo que parece adecuado pedir al Consorcio que se involucre en la búsqueda de estas plazas".

Desde el Partido Popular, se mostraron contrarios a ello, ya que, aseguró su portavoz municipal, Alfonso Marnotes, esa es una competencia municipal que, si quiere construir un nuevo aparcamiento en al zona, sólo tiene que iniciar su tramitación. Sin embargo sí que hubo acuerdo entre los populares y el gobierno local en los otros dos puntos incluidos en la moción, en los que se pedía la inclusión en los presupuestos del ente de una dotación de 222.222 euros que procederán el 90% de la Xunta y el 10% del Concello, acorde a la participación de ambas administraciones en el Consorcio, además de incorporar al plan de actuaciones hasta el 2022 nuevas actuaciones que permitan un impulso decisivo a la rehabilitación del casco Vello. Para ello, la Xunta deberá aportar 5 millones de euros más, y el Concello de Vigo 500.000 euros. Dos puntos que sí que contaron con el apoyo del PP.

El BNG, por su parte, apoyó la moción íntegramente, mientras que los concejales de Marea de Vigo se abstuvieron en todo el planteamiento.