Yolanda Díaz: "Se perdió una gran oportunidad y ahora parece que Pedro Sánchez está más pendiente de Ciudadanos"

Fue una de las caras visibles de Unidas Podemos para valorar la marcha de las negociaciones entre Carmen Calvo y Pablo Echenique. Reconoce que se frustró con el no acuerdo y ve con preocupación como España está en un proceso de inestabilidad en medio de la marejada económica que parece que puede llegar a Europa. Yolanda Díaz tiene claro que hay que darle respuestas a los ciudadanos y que los políticos han fallado. Sobre las negociaciones recuerdó que hasta Pablo Iglesias acató el veto personal para que no se rompiesen y se pregunta en alto si realmente Pedro Sánchez quería un pacto con ellos. Ve con preocupación como Moncloa, que no todo el PSOE (matiza), está ahora mismo más cerca de Ciudadanos que de Unidas Podemos. Yolanda Díaz en una entrevista concedida a Hoy por Hoy Vigo también habló sobre la posible alianza de En Marea con Íñigo Errejón y analizó el Gobierno Feijóo que hoy pasaba el exámen del Debate sobre el estado de la Autonomía.

