La clasificación no engaña: el Celta ocupa la decimosexta posición con 5 puntos, uno más que el rival de este jueves (20:00 horas, Balaídos), el Espanyol. Por este motivo, el entrenador vigués manda un mensaje del calma tras el empate en el Wanda Metropolitano y señala que es fundamental ganar mañana para traducir las buenas sensaciones en puntos.

El técnico valenciano anuncia que piensa sacar mañana a su mejor once, por lo que piensa en rotaciones pese a la cercanía con el partido del domingo ante el Eibar. Escribá ha avalado el buen momento de Rubén Blanco y ha destacado que Okay Yokuslu está cerca de su mejor forma. Respecto a la relajación de los árbitros con la norma del talón de Aquiles, reconoce que es una buena noticia y que se debe sancionar teniendo en cuenta la intencionalidad y no la parte del cuerpo en la que se produzca la entrada.