Escribá: "No estamos en una situación cómoda, al revés"

El Celta quiere ganar ante el Español para dar un salto en la tabla clasificatoria y para acabar de convertir en positivas las buenas sensaciones que dejó el punto sumado en el Wanda Metropolitano. El técnico del Celta sacará el mejor once para intentar ganar, no piensa en rotaciones "si tenemos una idea para el segundo partido. Pero respecto a mañana, sacaremos el mejor once pensando en que la gente que hace cinco días compitió está recuperada perfectamente y que el partido importante es el de mañana".

Y es que el técnico valenciano asegura que el Celta no ha hecho nada todavía "las sensaciones no fueron malas, fueron mejores que los resultados en cuanto a los puntos pero no tenemos ningún motivo para pensar que estamos en una situación cómoda, al revés".

Saben en el vestuario que el partido de mañana es importante, que es un rival más asequible que los de inicio de Liga pero que nadie se equivoque "el Español tiene buena plantilla y nadie debe dudar de esos equipos que en teoría tienen que estar en zona tranquila. Los resultados no fueron los mejores pero es un rival peligroso".

La norma del talón ha perjudicado al equipo de Escribá en el partido del Granada y se ha modificado pero Escribá tiene una propuesta "creo que el comité debería reunirnos cuando acabe la Liga. Organizar una jornada en la que entrenadores, árbitros, a parte de conocernos que creo que siempre es bueno, nos escucharan en este tipo de situaciones. Es inevitable que en un deporte de contacto haya pisotones como le pasó a Jorge, es importante ver la intencionalidad".