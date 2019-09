El líder de Podemos en Aragón pide que Echenique no repita como cabeza de lista por Zaragoza

Relevar a Pablo Echenique. Es lo que le ha pedido el líder de Podemos en Aragón a Pablo Iglesias, que Echenique no encabece la lista por Zaragoza para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Considera Nacho Escartín que es Echenique es el principal escollo para que la Chunta no quiera aliarse con ellos, pero fuentes violeta rechazan cualquier cambio.

No lo habrá, han dicho a la SER, en ninguna de las 52 candidaturas de Podemos en España. Por dos razones, los cabezas de lista como Echenique fueron elegidos por primarias y así lo incluye el Reglamento del partido. Pero para el líder de Podemos en Aragón, Echenique se ha convertido en el nudo gordiano.

El líder de Podemos Aragón ha señalado que, el 10 de noviembre, "puede haber un castigo a los protagonistas de la falta de acuerdo, fundamentalmente Sánchez, Calvo y alguna persona más", pero "si somos inteligentes y mejoramos nuestras candidaturas electorales, en Aragón se puede tener un resultado mejor que en abril y también peor en función de qué papeletas se presenten", subrayando que "hay opciones para mejorar el resultado".

Ha recordado que, siendo unas elecciones generales, "el ámbito de competencias es de la dirección estatal" y que se va a limitar a transmitir a Iglesias, a lo largo de este miércoles, "lo que hay" porque "tenemos la posibilidad de introducir a CHA dentro de una coalición más amplia y CHA ha dicho que lo ve imposible si el candidato es Echenique".

De esta forma, se trataría de confeccionar "una candidatura más pensada desde Aragón, que pueda mejorar alguna cosas respecto a la campaña de abril e incluiría a CHA", recordando que el Comité Nazional de la formación nacionalista se reunirá este viernes para decidir si concurre a los comicios y cómo.

"Con IU y Equo ya hemos hablado", ha continuado Escartín, indicando que ha hablado con el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, "y sin problemas", mientras que el diálogo con Equo Aragón "va bien, tenemos conversaciones fluidas", pendientes de la consulta que celebrará el partido ecologista antes de este domingo, mientras que "Soro tiene que decidirse".

Escartín ha dejado claro que "nosotros estamos dispuestos a hablar de todo para hacer la mejor candidatura posible", pero "para eso se tiene que dar la posibilidad", añadiendo que no quiere "hacer perder el tiempo a nadie". Por último, Escartín ha indicado que "charraríamos también" con el "interlocutor legítimo" del partido de Errejón, Más País, en Aragón, pero "no hay nadie y no va a existir", aunque "puede haber gente que simpatice" con Errejón.