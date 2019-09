James Carter es un saxofonista de jazz norteamericano nacido en 1969. No suele ser habitual que Gustavo Rojo nos traiga música de compositores e intérpretes todavía en activo. Pero ha hecho una excepción con este genio del saxo que grabó en 1996 un disco que contó con la colaboración de diversos 'veteranos' de la interpretación de jazz. Se tituló Conversin' with the Elders y en el programa de este mes hemos podido disfrutar de varios de los temas.

James Carter en un concierto en 2018 / Getty