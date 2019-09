San Ginés pide a Corujo que acabe con el "atentado a la democracia" y la "censura"

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y se ha referido a la polémica generada en torno a la obra de Jason deCaires. "Nunca hemos vendido ni el Museo Atlántico, ni la Fermina, ni la Casa Cabildo, ni el Museo Arquelógico, como obra de César Manrique, esto es puro postureo", afirma del Presidente. El Cabildo de Lanzarote afirmó hace unos días que la obra de Jason deCaires "desvirtúa la obra de César Manrique". Para San Ginés, "La obra tiene un mensaje que casa muy bien con el espíritu de Lanzarote de postularse como un destino turístico sostenible y sensible con el medio ambiente". San Ginés también se ha referido a otros asuntos como la paralización del libro del Catedrático Fernando Castro Borrego, el líder de CC califica de "atentado sin precedentes a la democracia y a la libertad de expresión" la no distribución de los libros. Escucha la entrevista a Pedro San Ginés en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

