El alcalde de Santa Lucía expulsa a su teniente de alcalde tras llamarle "manipulador y autoritario"

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, ha destituido a su número dos. Beatriz Mejías, hasta hoy teniente de alcalde, ha sido expulsada del grupo de Gobierno después de que acusara al primer edil en una radio local de "manipulador y autoritario".

A Mejías, que desempeñaba sus funciones en el Ayuntamiento como tránsfuga tras ser expulsada de Podemos por apoyar a Rodríguez a hacerse con el bastón de mando, se le han retirado sus competencias como también concejal de Igualdad, Comercio y Mercado. Aunque ella ya aseguró durante la entrevista "que no iba a permanecer en el grupo de gobierno", Rodríguez ha decidido expulsarla.

"Su trato hacia las mujeres que conformamos el gobierno no ha sido respetuoso, ha sido manipulador, autoritario y no ha entendido que no ha ganado las elecciones con un grupo político, sino que debemos entendernos todas las ideologías que formamos el grupo de gobierno. Quiero solicitarle al señor alcalde que recapacite y que sea más abierto y que se respeten nuestras áreas". Unas palabras de Mejías que le han constado la expulsión y en las que dejaba la puerta abierta además a una moción de censura.

Ahora, el grupo de gobierno queda en minoría con 12 concejales de Fortaleza, PP, ASV-STL. Uno menos de los necesarios para gobernar con comodidad.