Los vecinos de la zona norte se organizan para reclamar 'Más Autobuses'

Los vecinos de municipios como Pedrezuela, El Molar, El Vellón, San Agustín de Guadalix, Espartal, La Cabrera o Lozoyuela se han organizado en la plataforma ciudadana ‘Más autobuses’. Su objetivo es reclamar a la Comunidad de Madrid que aborde las importantes deficiencias de transporte público entre estos municipios de la zona norte con la capital.

La portavoz de la plataforma, Mercedes Bas explica que no solo es necesario incrementar la frecuencia sino también de poner en servicio un mayor número de autobuses. Recuerda que el autobús y los continuos atascos en la A-1 son la única opción de transporte público para estos municipios puesto que no llega la red de Cercanías.

El ayuntamiento de Pedrezuela ha sido el primero en sumarse a sus reivindicaciones mediante una moción aprobado en el último pleno municipal. De forma concreta desde el municipio están apoyando la recogida de firmas y se han comprometido a trabajar con la Comunidad de Madrid y con Fomento para conseguir soluciones a los problemas de movilidad con el que se encuentran los vecinos cada día.