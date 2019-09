Jaime: "Confío en mí, puedo hacerlo mucho mejor que en pretemporada"

Jaime atendió a este medio con la seguridad de saber que va a ser importante, que puede ser su mejor año. Mantiene la paciencia, ante todo. "No he encontrado mis sensaciones, para ser honesto. Intento trabajar y exprimirme al máximo. Yo confío en mí. Puedo hacerlo mucho mejor que en la pretemporada", dijo sin tapujos cuando se le pregunta por su estado de forma. Comienza oficialmente la temporada y Jaime Fernández la afronta con ambición.

Atrás quedan los malos números del verano, en el que el Unicaja solo ha conseguido una victoria. "Los resultados es lo que menos importa. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos metido mucha carga táctica y física. El equipo más o menos ha respondido bien, teniendo en cuenta que nos han faltado jugadores. Tenemos ganas de competir", aseguraba el madrileño.

El BAXI Manresa es el primer rival del camino, al que ve como un equipo "muy complicado" y un campo que siempre es un fortín. Jaime avisa: "El equipo llega después de una pretemporada rara. A ver cómo responde ante una cancha pequeña que aprieta. Tenemos que igualarlos en intensidad, ellos van a salir a tope".

Se respalda en el nivel de este nuevo Unicaja, al que valora de manera positiva. "Me parece que tenemos una plantilla muy polivalente y muy física. Donde hay jugadores que pueden jugar en dos o tres puestos. Nos vendrá muy bien aprendiendo del año pasado que tuvimos problemas con las lesiones", dijo el escolta, consciente de que solo han tenido un puñado de entrenos en conjunto. La química y los conceptos tácticos siguen en formación.

Tiene ganas de volver a ser el Jaime anterior a la lesión de tobillo. Lo tiene claro, es cauto cuando habla de objetivos. "No me planteo meter 20 puntos por partido ni que la pelota entre por el aro, porque sería algo que me provocaría ansiedad. Me planteo estar con energía, con garra y ayudar al equipo a ganar", manifestó.

Comienza la Liga Endesa, pero en la mente también se sitúan Eurocup y Copa del Rey, este año con Málaga como anfitriona. "Todas las competiciones son importantes y no hay que escatimar en esfuerzos. La clave está este año en mejorar lo que hicimos el año pasado en Eurocup. Sabemos que es un trofeo ilusionante y hay que darle importancia".

Una medalla también suya



Ha sido un verano de experiencias para el base-escolta español. Recuperarse de lesión, entrar en las ventanas del Mundial de China y quedarse a las puertas en el último corte. No pudo ser, por poco. Pero siente ese oro como suyo. "Fue un título compartido por todos, me siento partícipe", aseguró sin dudar su respuesta, y continuó agradeciendo a La Familia.

"Ellos se han acordado de nosotros, así que yo me he sentido parte de ellos. Mantuve contacto con ellos en todo momento. Cuando se dice que son una familia, lo son de verdad". Jaime sabe que le llegará su mometno. Ahora, mente y cuerpo puestos en el Unicaja.