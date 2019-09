Luis Hernández: "No hay excusas, pero la plantilla no está compensada"

El central Luis Hernández pasó por rueda de prensa con vistas al partido del domingo en La Rosaleda (12:00 horas). Todo lo que acontece en la gestión del club sigue siendo el tema principal. Sabiendo que hay peligro real de desaparición, Luis prefiere encomendarse al mensaje de Tebas, que aseguró que el Málaga tiene un déficit de cinco millones y que si cumple los parámetros, evitará males mayores.

"No es una situación que nos sorprenda, venimos con ella desde pretemproada y todavía no se ha solucionado. Ayer Tebas confirmó que si se lleva a cabo lo planteado el problema se va a resolver. Creo que es un mensaje que debe dar tranquilidad, sobre todo si se lleva a cabo lo que se ha comentado", aseguró el madrileño.

Mientras todo el revuelo niebla lo deportivo, los resultados están ahí. Desde la jornada primera sin ganar. Décimoseptimo en la tabla, al borde del descenso y con un serio problema en el acierto de cara a porteria.

Para el segundo capitán del Málaga no hay excusas, aunque la plantilla corta es un obstáculo: "Somos los responsables de lo que sucede en el campo, pero está claro que tenemos dificultades. Solo 17 fichas, la plantilla no está tan compensada como nos gustaría... pero no creo que ese sea el motivo de que hayamos sacado una victoria", aclaró.



Trascendió su gesto el último día de mercado. Una bajada de sueldo acompañada a una ampliación del contrato que sorprendió al malaguismo y procedió a aclarar en su comparecencia. "Fue una propuesta que el club plantea y que yo veo con buenos ojos, no te se decir el día, pero obviamente no es en el último día de mercado", reconocía. Jofre y Caminero admitieron que están en negociación con otros jugadores para reducir sus salarios, aunque no quisieron dar nombres.

Sobre si tuvo ofertas para marcharse este verano, no lo negó. "Todos hemos tenido opciones de salir, cualquier jugador estaba en venta. Pero cada jugador está donde quiere estar". Y nada de comunicación con el jeque. Se informan de la situación por la prensa y la gente cercana del club. "La relación que tenemos es con la gente que pasa el día a día con nosotros. Tratamos de aislarnos lo máximo posible".

El defensor encara un partido con buenos recuerdos para él. El que fuera su equipo en el pasado, el Sporting de Gijón, visita este domingo el feudo malaguista en una situación deportiva indeseable. Son decimoquintos con 7 puntos, uno más que los blanquiazules.

"Es un partido fundamental para nosotros. Sobre todo, después de no haber conseguido la victoria en esta temporada. Sabemos que tenemos delante a un rival muy complicado, aunque lleva tres o cuatro partidos sin ganar es un rival duro de la categoría. Han mantenido el bloque y, además, se han reforzado bien con jugadores con experiencia. El Sporting va a estar arriba, entre los ocho primeros seguro y va a ser un partido complicado".