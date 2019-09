Los primeros cien días de gobierno municipal arrancan con el avance de proyecto de ciudad que el PSOE comenzó hace una década

Se cumplen 100 días de gobierno municipal, el plazo mínimo para poder hacer un primer balance de la gestión de la nueva corporación municipal, que la oposición en su conjunto califica de tranquila y centrada en las traseras de la Audiencia. La ampliación del Palacio de la Audiencia, la ordenación de la nueva plaza mayor y la peatonalización del entorno de Los Condes de Gómara, han sido los temas más polémicos con los que ha arrancado la nueva legislatura en la capital. Cien días, que se han quedado en bastantes menos, si eliminamos el periodo estival y las fiestas de San Juan.

Marisa Muñoz, concejal de Podemos, nueva en la corporación, reconoce que toda la información que pide se le traslada sin problemas. Sobre la nueva plaza castellana y su entorno, Marisa Muñoz ve muy importante que la prescripción de la Junta obligue a que 23 de las 70 viviendas nuevas sean de protección pública.

Muñoz insiste en que la nueva promoción de vivienda de propiedad municipal debería destinarse al alquiler para jóvenes y nuevas familias. Sobre la ampliación del Palacio de la Audiencia, Marisa Muñoz, aprueba que se amplíe el auditorio pero va más allá, y considera necesario una nueva sala para celebrar congresos.

El principal grupo de la oposición, también renovado, con Carlos Castro al frente, aplaude el sistema de digitalización que ha puesto en marcha el equipo de gobierno que facilita el acceso a la información. Castro echa de menos más actividad en la gestión, que ha estado centrada en las traseras de la Audiencia.

En cuanto a la peatonalización de Los Condes de Gámara, lamenta el PP que Carlos Martínez siga en la misma línea que no facilita la circulación del tráfico. Respecto al polígono industrial de Valcorba, unos por otros, dice Carlos Castros, sigue siendo el gran tema pendiente.

Jesús de Lózar, de Ciudadanos, que ya tiene experiencia en el ayuntamiento, observa un clima de confrontación entre instituciones que dice que debería desembocar en todo lo contrario, en un pacto por el desarrollo de Soria. Respecto al tema que ha concentrado la atención política estos días de gestión, las traseras de la audiencia, lamenta que el ayuntamiento actúe como agente inmobiliario.

Cree que la nueva plaza Mayor, para la que Jesús de Lózar ya tiene nombre, será un patio de vecinos donde los locales comerciales no tendrán tirón como no lo tienen ahora en El Collado. Y sobre el Palacio de la Audiencia, considera que la construcción de un nuevo espacio cultural anexo, supondrá albergar dos teatritos que no resolverán problemas culturales.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, agradece en primer lugar que los nuevos concejales se hayan acoplado rápido a la dinámica de trabajo, lo que ha hecho que el ciudadano casi no perciba el cambio de legislatura.

Una legislatura que Muñoz cree que ha comenzado sus primeros 100 días con la continuidad del Proyecto de Ciudad que tiene el PSOE. Dice Muñoz que no solo se ha hablado de las traseras de la Audiencia como apunta la oposición, recuerda que también se ha inaugurado por ejemplo el Centro Cultural Alameda. Y, aunque sea menos público, Javier Muñoz puntualiza que se ha estado trabajando mucho estos días en el polígono de Valcorba, las travesías o la depuradora, entre otros asuntos.