Alternativas pide a la Junta que dote de personal a los Juzgados ante la inauguración de los 5 de Penal e Instrucción

El presidente de la Federación de Coordinadoras contra la Droga, Francisco Mena, ha fijado sus críticas en la Administración autonómica ante el anuncio de la puesta en marcha de los nuevos Juzgados de Instrucción 5 y Penal número 5 de Algeciras. Mena ha afirmado que ya se esperaba la puesta en marcha de las nuevas sedes judiciales, pero “lo cierto es que no se puede aceptar que los juzgados echen a andar en la situación en la que lo van a hacer”.

El decano de los jueces de Algeciras, José Alberto Ruíz, ha confirmado a la Cadena SER que los juzgados no cuentan ni con el material necesario, al menos de momento. Por ejemplo: el Juzgado de Instrucción 5 entra en funciones de guardia el martes día 1 de octubre y aún no se ha completado la instalación de equipos informáticos y los programas electrónicos de la Administración de Justicia. Todo ello es lo que ha criticado Mena al insistir en que las condiciones de puesta en marcha no son las más adecuadas.

Francisco Mena también ha insistido en que la Administración se tomE en serio la puesta en marcha de las sedes judiciales que el Campo de Gibraltar necesita. Para Mena, de lo contrario, saldrán en libertad el grueso de los 4.000 detenidos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han puesto a disposición judicial en los últimos meses, a consecuencia de las operaciones desarrolladas en la zona contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

El presidente de Alternativas ha reclamado los juzgados aprobados por el Gobierno para La Línea y San Roque, sedes que la Junta de Andalucía ha anunciado su funcionamiento antes del 31 de octubre.