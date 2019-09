El HUBU será responsable de garantizar los servicios deficitarios de Aranda y Miranda

Desde hoy mismo, jueves 26 de septiembre, el Hospital Universitario de Burgos es responsable de garantizar los servicios hospitalarios que se prestan en toda la provincia, también en los hospitales de Aranda y Miranda. Así lo ha confirmado el Gerente Regional de SACYL, Manuel Mitadiel, en declaraciones a Radio Aranda. “Vamos a hacer las transformaciones necesarias para que el hospital grande, en este caso el de Burgos, tenga también responsabilidad sobre la prestación de la asistencia tanto en Miranda como en Aranda. El gerente del HUBU va a tener que garantizar la asistencia sanitaria en Aranda como en Miranda. Eso va a requerir una nueva organización que lo posibilite y hay que resolverlo jurídicamente”

Se trata de los primeros pasos del proyecto de SACYL con el que pretende abordar el problema recurrente de la falta de especialistas en hospitales pequeños. Mitadiel ha subrayado que lo primero es resolver en la práctica los problemas que están sobre la mesa, para lo que el nuevo gerente del HUBU tiene el encargo de SACYL de coordinarse con los gerentes de Aranda y Miranda cuando le planteen una necesidad de falta de médicos, que tendrá que ser asumida por el hospital de la capital burgalesa. El gerente regional de SACYL ha puesto como ejemplo de intervención inminente la asistencia a los partos en Aranda. Pero ha enfatizado, en cualquier caso, que esta nueva organización no significa renunciar a tener completas las plantillas de los tres centros hospitalarios.

Aunque esta cooperación debería comenzar a funcionar desde este mismo momento, la intención de SACYL es articular jurídicamente la nueva organización interhospitalaria para que quede regulada de forma estable y abordar definitivamente un problema hasta ahora endémico. Una nueva organización que no afecta únicamente a los responsables de los hospitales, sino también a la vinculación de los profesionales a los centros hospitalarios para hacerla “más permeable”. Es decir, evitar departamentos estanco, como son ahora los servicios de una misma especialidad. Con ello se pretende, en primer lugar, hacer más atractivas las plazas ofertadas en los hospitales comarcales de forma que los facultativos que trabajen en ellos cuenten con la posibilidad de desempeñar puntualmente su trabajo en otro centro que le ofrezca más oportunidades de desarrollo profesional, bien por el manejo de tecnologías o por afrontar retos médicos más especializados. “Puede llegar a Aranda o a Miranda un profesional que quiera hacer actuaciones que no estén dentro de la cartera de servicios de esos hospitales, como operaciones superespecializadas para las que se haya formado como MIR. Se le puede enviar a Burgos o a otro hospital a realizarlas. Vamos a hacer que la relación entre los diversos hospitales sea más permeable para que los profesionales no tengan recelo en ir a hospitales pequeños.” Como prioridad se plantea también la convocatoria de oposiciones de forma anual o con un plazo suficientemente corto para que “nadie se vea condenado a estar en un puesto durante muchos años”

Sacyl tampoco descarta regular jurídicamente la oferta de plazas para especialistas que en lugar de estar vinculadas a un solo hospital se asocien a todo el área sanitaria de Burgos. Pero el gerente insiste en que todos estos planes están pendientes de un minucioso estudio jurídico para que pueda articularse con la mayor rigurosidad.

Manuel Mitadiel ha anunciado que este modelo no será aplicable solo a la provincia de Burgos, porque la comunidad autónoma cuenta con centros hospitalarios provinciales de menor tamaño que también adolecen del mismo problema de falta de especialistas. Por eso asegura que alguno de los hospitales grandes “va a tener que garantizar la cartera de servicios centros como los de Soria, Ávila, Segovia o Zamora”.