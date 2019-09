Óscar de Frutos se entrena con el primer equipo del Numancia

Óscar de Frutos está disfrutando del fútbol en su nuevo equipo. Tras su firma el pasado por el Numancia, el canterano blanquiazul ya ha sido llamado por Luis Carrión para entrenarse con el equipo de Segunda División.

Miembro del filial que entrena Pablo Ayuso, el central ribereño también está disfrutando de un papel importante en la escuadra de Tercera División, rival de la Arandina en el Grupo VIII. Los rojillos son cuartos, en puestos de fase de ascenso.

Para el ribereño el paso a la entidad rojilla "fue complicado, pero había que dar pasos adelante", afirmaba en la tarde de este jueves en El Banquillo de la SER. Un inicio en el que están acompañando los resultados con el equipo en puestos de play off, que para Óscar "no son una obligación, aquí estamos para otras cosas, no nos ponemos ese objetivo, ni esa presión", afirma.

En Soria, De Frutos coincide con otro canterano de la Arandina, Alfredo. El delantero, "me ha ayudado en la llegada", apunta su paisano que habla del buen momento por el que atraviesa el propio Alfredo. "Está en un buen momento en este comienzo de temporada, está marcado y es una alegría para él y para todos", comenta. Aunque allí también coincide con un ex de la Arandina, el meta cántabro, Roberto Jara.

Tras el entrenamiento con el primer equipo, De Frutos sabe que "hay que estar muy centrado y seguir haciendo las cosas bien" sin olvidar que es lo importante "si, si, sigo estudiando y es fundamental", afirma.

Con la esperanza de poder ver a un jugador arandino debutando en el fútbol profesional, como ya hiciera Pesca -ahora en las filas blanquiazules- con el Valladolid en Segunda División, Óscar seguirá trabajando y buscando su oportunidad en el filial, que tras perder este pasado fin de semana en Ávila, descansan esta próxima jornada.

Sobre su ex equipo, De Frutos, afirmaba en el espacio de deportes líder de la sobremesa ribereña, que "hay que esperar para ver al equipo, la Arandina debe estar arriba así que habrá que esperar" y apunta una fecha "principios de diciembre" porque "iremos para El Montecillo esos días", sin lugar a dudas en un partido especial.