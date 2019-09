Laia Porcar, nova directora del Betlem de la Pigà

El passat 15 d'agost el món del teatre a Castelló es quedava orfe amb la mort de Rafa Lloret. Una de les moltes propostes que dirigia Lloret era el Betlem de la Pigà, un clàssic del nadal castellonenc des del 1999. La junta del Betlem ha optat per proposar a Laia Porcar la direcció del Betlem que ha acceptat.

En un comunicat des de el Betlem de la Pigà creuen que "L'aposta de la junta per la nova directora ha estat perquè Laia compleix tots els requisits per ser la directora del Betlem, i és que, per una banda, coneix ben bé l'obra de Miquel Peris musicada per Matilde Salvador".

Porcar ha participat des de que va néixer passant per tota mena de papers i personatges, arribant a interpretar inclús el personatge de la Pigà. Per altra banda, la nova directora té una dilatada trajectòria professional dins del món del teatre en diverses companyies, és llicenciada en art dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona, té un màster en Gestió Cultural i és membre i fundadora de la companyia "La Ravalera".

Laia Porcar ha comentat, "Estic molt contenta de poder aportar la meua mirada i d'ajudar a que el Betlem de la Pigà continue. El Betlem forma part de la meua infància i a més, és un clar exemple de la cultura popular castellonenca. Agafar el relleu de Rafa Lloret i Toni Porcar és per a mi tot un repte que emprenc amb molta il·lusió".

El proper dissabte 21 de desembre la nova directora artística estarà al capdavant d'aquest retaule nadalenc on, de nou, més de 150 persones de diversos col·lectius de Castelló s’ajuntaran per dur a terme un Betlem que dona el tret de sortida al Nadal de Castelló.