Es el CD Lugo, rival de los blanquiazules este domingo en el Anxo Carro un club que trabaja en base a un entorno familiar. A ello se refirió el tinerfeño Iriome González quien lleva ya varias temporadas enrolado en el club lucense. El jugador de treinta y dos años pasó por la antena de la Cadena SER y reconoció que en el CD Lugo "no podemos competir económicamente con los grandes por lo que tenemos que competir con otras cosas como puede ser el buen grupo humano que tenemos, algo que este club puede presumir de ello. Hemos arrancado de una manera distinta a la de la temporada pasada. Somos peleones y difíciles de ganar y competimos hasta el último minuto de cada partido. Creo que estamos en un buen momento y en el camino correcto", explicó el jugador que habitualmente juega en banda derecha.

No ha podido el espigado jugador hacer una pretemporada como el resto de sus compañeros puesto que ha estado lesionado: "mi reto ahora mismo es recuperarme pues me he perdido la pre temporada a causa de una pubalgia. Ahora según voy calentando todo va bien y lo que quiero es recuperarme al cien por cien puesto que pensé que estaría antes de tiempo, pero este tipo de lesiones siempre hay que aplicarles tiempo y paciencia", declaró el tinerfeño.

Habla el tinerfeño con nostalgia cuando mira atrás en el tiempo y recuerda lo que fue su vivencia en el club de su tierra, reconociendo que "siempre es bonito encontrarte con compañeros que conoces de la etapa en la que estuve en Tenerife y reconozco que siempre es una semana bonita. Para mi siempre es distinto puesto que juegas contra un club al que has defendido y para mi la del Tenerife siempre es algo más puesto que yo crecí como futbolista y como persona pasando frío en la ciudad deportiva. Salí de Icod con dieciséis años y tenía de todo a mi disposición, lo que hace que el recuerdo siempre sea bonito", matizó.

El volver a vestir los colores del equipo de su tierra sigue siendo un sueño cada vez más difícil de poder hacer realidad para Iriome puesto que "el tiempo va pasando y veo complicado que eso pueda ocurrir puesto que ya tengo treinta y dos años y aun me queda contrato aquí en Lugo, viendo que pasan los años y me voy haciendo mayor", señaló.

El jugador de Icod de los Vinos dio su visión sobre el plantel que ha armado el conjunto tinerfeño, comentando que "tienen todo para poder hacer una buena temporada y no como la del año pasado en la que acabamos los dos equipos pidiendo la hora. Esta categoría es difícil y el tener buenos jugadores no te garantiza que vayan a salirte bien las cosas", sentenció.