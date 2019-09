El Córdoba, entre la fiabilidad y la necesidad de sumar

El Córdoba necesita ganar este sábado en Sevilla, no solo para hacer bueno el punto ante el Badajoz, sino para dejar claro que su objetivo es el ascenso y espantar las dudas que genera el equipo con su juego.

De momento, los de Enrique Martín, no han cuajado ni un solo partido bueno. Han tenido fases de buen juego, pero lo cierto es que en base a la plantilla que hay, los blanquiverdes no han ofrecido aún lo que se espera de ellos. Falta concentración defensiva y sobre todo, ofrecer más fútbol de ataque son las cuentas pendientes que tiene el Córdoba.

Fidel Escobar será la gran novedad en el once blanquiverde, mientras que el resto del equipo no ofrecerá, a priori, grandes cambios. Gabriel Novaes está pugnando por un puesto en la delantera, donde Ortuño aún no ha mostrado lo que se espera de él.

El Córdoba no estará solo en la ciudad deportiva del Sevilla. Más de 1.000 seguidores acompañarán al equipo a tierras sevillanas, donde lograr los tres puntos se antoja fundamental.